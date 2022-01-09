Врач рассказала, как правильно есть огурцы

Огурцы нужно кушать исключительно с кожурой.
Американский врач Люсия Гарси утверждает, что многие не правильно едят огурцы. Хоть в огурцах 95% воды, но оставшиеся пять процентов - очень полезная, богатая витаминами, минералами клетчатка.
"Вам не нужно очищать огурец, чтобы съесть его, просто несколько раз промойте его чистой водой. Кожура огурцов съедобна, а употребление в пищу огурцов с кожурой обеспечивает наибольшее количество питательных веществ", - говорит врач, пишет Quora.
Самая питательная часть огурца находится в кожуре
Кожура огурца обладает антибактериальным, противовоспалительным, дезинтоксикационным и другими эффектами.
Медик отмечает, что огурцы богаты витамином К, очень важным для организма. 80% витамина сосредоточено в кожуре овоща.
Кожура огурца содержит большое количество нерастворимых пищевых волокон, которые способствуют очистке пищеварительного тракта, стимулируют моторику желудочно-кишечного тракта и сокращают время пребывания пищи в кишечнике.
В огурцах содержатся:
- витамин А, С, В,
- Железо,
- Калий,
- Фосфор,
- Медь,
- Магний.
Кому стоит обязательно есть огурцы с кожурой
Овощ рекомендуют употреблять людям, склонных к полноте и диабетикам.
Людям с заболевание кожи. При регулярном употреблении овоща проходят высыпания, покраснения, сухость и шелушение. Кожа насыщается влагой, становится упругой и бархатистой.
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