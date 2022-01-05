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Врач рассказала, чем опасно для тела растительное мясо

5 января 2022, 22:49
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В составе веганских мясных продуктов искусственных ингредиентов намного/гораздо больше, чем натуральных, говорит известный диетолог Римма Мойсенко.

Мясо
Врач рассказала, чем опасно для тела растительное мясо / stardex / flickr.com

Многие люди воспринимают растительное мясо как полезный продукт. Однако на самом деле далеко не так, говорит в интервью Радио Sputnik кандидат медицинских наук и известный диетолог Римма Мойсенко.

В составе веганских мясных продуктов искусственных ингредиентов намного больше, чем натуральных. По ее словам, обилие "химических" добавок во многом обесценивает полезные для здоровья свойства растительного мяса.

"Многие считают, что это полезный продукт, потому что не животного происхождения. Но там присутствуют усилители вкуса, достаточно большое количество крахмала, глютена, много красителей, которые не полезны для человека", — говорит Мойсенко.

Некоторые вещества, которые содержатся в веганских мясных продуктах, могут приводить к аллергическим реакциям или интоксикации организма, утверждает диетолог.

"Как минимум это аллергены, как максимум — токсические вещества, в том числе содержащие тяжелые металлы. В итоге человек, который стремится к правильному, натуральному питанию, получает некую бомбу в составе пищи. Здоровья это точно не прибавит", — подытожила Мойсенко.

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Напомним, ранее исследователи установили эффективность использования куркумы в устранении глазных воспалений и при этом не нашли никаких осложнений.

Группа исследователей из Университетского колледжа Лондона доказали, что освещение красного цвета может улучшить зрение (если оно ухудшилось с возрастом).

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мясо здоровье организм
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