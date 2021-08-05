Врач предупредила о смертельной опасности арбузных семечек

Чем опасен арбуз / pixabay

Сезон арбузов уже начался, но не все знают, как правильно его есть.

Нутрициолог Мария Розанова предупредила об опасности употребления арбузов вместе с семечками.

По словам специалиста, нежелание очищать мякоть от косточек может привести к расстройству пищеварения.

"Если случайно проглотить несколько семян, то ничего страшного не произойдет, но в больших количествах они могут стать причиной засорения пищеварительного тракта и развития некоторых патологий", — говорит она.

Кроме того, по ее словам, ряду категорий людей категорически запрещено проглатывать семечки от арбуза.

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Прежде всего это распространяется на детей в возрасте до трех лет, беременных женщин и людей с определенным заболеваниями.Она отметила, что для самой уязвимой категории людей это может закончится плачевно.

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"В арбузных семечках содержится аминокислота цитруллин, которая распадается в организме человека с высвобождением аммиака. Для здоровых людей в этом нет ничего страшного, но при наличии некоторых заболеваний мочевыделительной системы и при развитии цитруллинемии здоровью может быть нанесен существенный вред", — объяснила Розанова.

Как сообщал Главред, диетолог Елена Кален рассказала, что самый лучший сезон для покупки бахчевых культур — это август. А если купить арбуз или дыню, например, в июле, то можно вместо пользы получить проблемы со здоровьем.