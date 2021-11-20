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Врач поведал о состоянии здоровья Саакашвили

20 ноября 2021, 22:57
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Состояние Саакашвили стабильное и он начал принимать пищу. Питание экс-президента происходит по специально разработанной схеме.

Саакашвили
Врач поведал о состоянии здоровья Саакашвили / УНИАН

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, все-таки начал принимать пищу после перевода в военный госпиталь в Гори.

Питание происходит по специально разработанной медиками схеме, информирует местное издание Новости Грузия.

Как сообщил изданию член медицинского консилиума врач Александр Цискаридзе, состояние Саакашвили стабильное и он начал принимать пищу. Питание экс-президента происходит по специально разработанной схеме.

Врач также пояснил, что состояние Саакашвили улучшилось, но при этом у него есть "определенные жалобы". О каких именно идет речь - медик не уточнил.

"Что касается неврологического статуса пациента, то по сравнению со вчерашним днем отмечается позитивная динамика", - добавил он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Михаил Саакашвили осенью нелегально прибыл в Грузию. Его арестовали в Тбилиси 1 октября, за день до местных выборов, в которых участвовала основанная им партия.

Экс-президента Грузии посадили в колонию в Рустави для отбывания вынесенного ему на родине заочного приговора. Там Саакашвили объявил голодовку.

Далее -появилась информация, что состояние Михеила Саакашвили сильно ухудшилось в тюрьме после объявления голодовки. Как сообщила представитель "ЕНД" Анна Цитлидзе, арестан сильно похудел и едва передвигается.

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