Врач перечислила продукты, продлевающие молодость / ua.depositphotos.com

Мы начинаем обращать внимание на продукты для молодости кожи и волос, как правило, тогда, когда уже видим ужасающие последствия. Ни для кого не секрет: то, что мы едим, напрямую отражается на состоянии нашего организма. В то же время ключевая роль в сохранении здоровья кожи и волос принадлежит рибофламину.

Как рассказала терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина в комментарии Пятому каналу, с возрастом человеческий организм теряет или перестает усваивать необходимые компоненты — проблемы со здоровьем дают о себе знать, начинается увядание внешности.

Она отметила, что ключевая роль в сохранении состояния кожи и волос принадлежит витамину B2 — он предотвращает старение организма, поворачивая время вспять.

"Все биохимические процессы в нашем организме протекают с участием витаминов группы B, в том числе витамина B2, или рибофламина. При этом главная роль витамина B2 — активация других витаминов группы B: B6, B9 (фолиевой кислоты) и витамина B12, без него они не сработают", —отметила Тюльпина.

По ее словам, дефицит витамина B2 часто развивается из-за серьезной физической нагрузки, анемии и болезнях желудочно-кишечного тракта или щитовидной железы. Однако определить, нуждается ли человек в витамине B2, можно только при помощи анализа.

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Врач также обратила внимание на то, что витамин B2 содержится как в растительных, так и животных продуктах: им богаты молоко и молочные продукты, яйца, печень и почки, а также грибы и орехи. Эти продукты для красоты доступны каждому, поэтому они должны быть в рационе ежедневно.

Также Тюльпина рассказала, что больше всего витамина B2 в кедровых орехах.

При этом она подчеркнула, что рибофламин очень быстро разрушается на свету, что затрудняет его получение из обычных продуктов.

Терапевт-гастроэнтеролог посоветовала в случае установленного медиками дефицита витамина B2 не надеяться только на продукты, продлевающие молодость, а принимать монопрепараты.

Смотрите видео о том, зависит ли молодость от возраста человека:

Ранее нутрициолог Елена Михайленко перечислила самые вредные для печени продукты. В частности, она назвала сало, сливочное масло, колбасные изделия и жирные сорта мяса.

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