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Врач объяснила, какой блюдо из яиц самое полезное

1 декабря 2021, 22:08
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При приготовлении яиц некоторые люди используют только белки и отказываются от желтков. Однако это не совсем правильно, говорит диетолог Нурия Дианова.

Яйца
Врач объяснила, какой блюдо из яиц самое полезное / ua.depositphotos.com

Нужно соблюдать определенную частоту в употреблении куриных яиц. Об этом рассказала в комментарии Радио Sputnik известный врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

При приготовлении яиц некоторые люди, чтобы сделать блюдо более легким, используют только белки и отказываются от желтков. Однако это не совсем правильно, говорит Дианова. По ее словам, для того, чтобы извлечь максимальную пользу из этого продукта, нужно употреблять обе его части.

"По составу яйца – определенно кладезь. Это самый лучший белок в рейтинге белков, он идеально легко усваивается и у него идеальный аминокислотный состав, даже лучше мяса. В желтке есть и лецитин, который влияет на зрение, и витамин А в идеальной форме, и множество микроэлементов", – объяснила Дианова.

Эксперт говорит, что лучше всего организмов усваивается омлет, а хуже всего – сырые яйца, продолжила диетолог.

"Градация такая: легче всего усваивается организмом омлет, потом идет яйцо пашот (сваренное без скорлупы, – Главред), яйцо бенедикт (бутерброд с яйцом пашот и различными добавками, – Главред), потом идет отварное яйцо, глазунья, а в самом конце – сырое яйцо", – подытожила Дианова.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, чем именно опасно для здоровья одиночество. Всего в исследования международной группы ученых участвовали 470 тысяч человек.

До того медики утверждали, что дозированное употребление спиртных напитков улучшает метаболизм глюкозы и жиров, а также снижает уровень инсулина.

viber
здоровье яйца
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