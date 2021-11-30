Врач объяснила, как влияет пасмурная погода на головную боль / ua.depositphotos.com

По словам специалиста, в пасмурные или туманные дни резко снижается уровень освещения. И это может вызывать головные боли. Об этом в интервью Радио Sputnik сообщила кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Ирина Лещенко.

Недостаток света отрицательно влияет на глаза и часто приводит к возникновению головной боли. "Признаки усталости глаз у всех свои, у меня, например, появляется сонливость. То есть спать хотят глаза, а не голова: когда ложишься, они закрываются, а мозг продолжает активно работать. Уставшие глаза постоянно хочется тереть, чесать. Еще может возникнуть боль в глазах или в голове", — сообщила Лещенко.

Врач-офтальмолог посоветовала чаще включать свет в пасмурную погоду вне зависимости от времени суток.

"Искусственное освещение включают для того, чтобы было комфортнее глазам. У компьютера или гаджетов есть подсветка, но все равно это не очень приятно для глаз, если в помещении темно, а источник света — один девайс", — говорит эксперт.

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