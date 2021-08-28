Врач объяснил, чем опасна нехватка магния в теле и как ее избежать / ua.depositphotos.com

Магний — один из самых важных элементов человеческого организма. Именно этот минерал напрямую влияет на усвояемость витаминов и других полезных веществ, содержащихся в пище. Кроме того, магний позволяет поддерживать уровень глюкозы в норме. Кардиолог-терапевт Ирина Мурадян рассказала в комментарии РИА Новости об особенностях магния в организме.

Симптомы дефицита магния делятся на несколько групп:

— Сердечно-сосудистые (боль в области сердца, учащенный пульс, гипертония, аритмия, одышка);

— Церебральные (головная боль, страх, тревога, обмороки, сильная утомляемость, нарушение памяти, бессонница, депрессия и раздражительность);

— Мышечно-тетанические (судороги мышц, ком в горле, тремор, синдром "беспокойных ног");

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— Висцеральные (тошнота, рвота, спазмы в животе, неустойчивый стул).

Как говорит Мурадян, восполнить недостаток магния в организме можно, добавив в рацион богатые ним продукты ‒ гречневую крупу, орехи, горох, курагу, чернослив, зелень и морепродукты.

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Напомним, ранее сообщалось, что группа ученых из университета Квинсленда (Австралия) в результате исследований пришла к выводу, что крепкий сон защищает организм человека от заражения болезнетворными микроорганизмами, к которым относятся вирусы и бактерии.

До того эксперты назвали несколько вещей, которые перед сном делать не стоит.