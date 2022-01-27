Врач назвала напиток, который может сжигать опасный жир в животе / ua.depositphotos.com

Чай с мятой может помочь желудку перерабатывать жир. Это гарантирует правильное переваривание других продуктов с высоким содержанием жиров и предотвращает вздутие живота.

Об этом заявила Соня Хан − старший врач-фармацевтической компании Medicine Direct, сообщает портал "МедикФорум".

"Мята перечная может помочь уменьшить висцеральный жир, поскольку было доказано, что она помогает пищеварению и обеспечивает хорошую скорость метаболизма. Как хороший обмен веществ, так и работающая пищеварительная система важны для похудения, поэтому употребление мятного чая может быть очень полезным для людей, которые хотят избавиться от жира на животе", − говорит она.

По словам Хан, исследователи уже много раз наблюдали многообещающие эффекты как на липидный, так и на гликемический профили у 25 студентов.

"Мята широко употребляется населением для разных целей, но не для лечения дислипидемии. Цель этого исследования состояла в том, чтобы изучить влияние этого растения на биохимические показатели человека и кровяное давление на основе приема сока мяты два раза в день в течение 30 дней", − говорит она.

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