Врач назвал смертельно опасный, но очень вкусный и популярный продукт

Эксперт призвал запретить рекламировать такие товары.
Колбаса и колбасные изделия в целом несут смертельную опасность для человека, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, колбаса вызывает рак – так как в ее состав входит нитрит натрия.
"Колбаса, колбасные изделия, не только из-за нитрита натрия, а из-за содержащихся там трансжиров, сахаров и прочего в 2015 году официально Всемирной организацией здравоохранения отнесены к канцерогенам", — цитирует РИА Новости Мясникова.
Кроме того, если часто есть колбасу, то можно заиметь проблемы с мужским здоровьем, добавил врач.
Он вообще призвал запретить рекламировать колбасные изделия, а заодно запретить и рекламу табака.
"Потому что сколько унесло вот это вот жизней и уносит, я думаю, табаку не сравниться", — уточнил медик.
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