Врач назвал самую опасную консервацию для организма

Вред консервации / ua.depositphotos.com

Зима уже близко, а хозяйки вовсю делают заготовки на зиму. Однако, не все знают, что определенные варианты консервации могут быть не самыми полезными для здоровья.

Как рассказал президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец, консервировать можно почти все продукты, но большое значение имеет именно выбранный метод.

Отрицательный момент консервации не в самих продуктах, а в том, каким образом их консервируют.

Диетолог объяснил, что если в джеме, варенье или компоте будет слишком много сахара, тогда их употребление будет иметь негативные последствия для организма.

"По большому счету, такая консервация делает из фруктов и ягод кондитерские изделия. Их вредность общеизвестна", - говорит эксперт, передает Обозреватель.

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Аналогичная ситуация и с солью – овощные соленья способствуют повышению кровяного давления, увеличивает риск инфаркта и инсульта.

Эксперт напомнил, что существует много других способов заготовки овощей и фруктов на долгое время и, при этом, они сохраняют почти 100% полезных веществ.

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