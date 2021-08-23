Врач назвал пять лучших натуральных средств от кашля

Мед обладает успокаивающим действием./ УНИАН

Когда вы находитесь в середине приступа кашля, задыхаетесь или изо всех сил пы аетесь заснуть, вы можете чувствовать себя беспомощным, чтобы сделать что-нибудь, чтобы его остановить.

Даже фармацевтические препараты не помогают: Кокрановский обзор, проведенный в ноябре 2014 года, показал, что лекарства от кашля, отпускаемые без рецепта, действуют не лучше, чем плацебо, пишет Livestrong.com.

Некоторые натуральные средства могут работать на удивление хорошо. В следующий раз, когда непрекращающийся кашель помешает вам спать, продуктивно работать или просто вести повседневную жизнь, попробуйте один из этих "уловок", чтобы облегчить симптомы.

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1. Мед

В обзоре, опубликованном в Британском медицинском журнале за апрель 2021 года, было установлено, что мед снижает частоту и тяжесть кашля лучше, чем сироп от кашля, отпускаемый без рецепта.

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"Мед действует как средство от кашля, и было обнаружено, что он так же эффективен, как декстрометорфан [распространенный ингредиент сиропа от кашля], и более эффективен, чем Бенадрил", - сказала Линн Гершан, доктор медицины, медицинский директор по интегрированному здоровью и благополучию в Медицинской школе Университета Миннесоты. Это довольно мощное исследование.

Кроме того, по ее словам, мед обладает успокаивающим действием. "Это означает, что он покрывает воспаленный участок горла, успокаивает и успокаивает раздраженные нервы".

Возможно, вы слышали о меде манука, производимом пчелами, которые опыляют растение манука, цветущий кустарник, растущий в Новой Зеландии и Австралии. Эту дорогую еду рекламируют гуру здоровья и знаменитости, но стоит ли она такой высокой цены?

Некоторая шумиха, возможно, возникла после того, как исследование, проведенное в апреле 2016 года в Frontiers in Microbiology, показало, что мед манука имеет более высокий уровень антибактериальной активности, возможно, благодаря уникальным фитохимическим веществам, обнаруженным в нектаре, который опыляют пчелы. Но доктор Гершан не продается. "В ходе исследований было проверено множество различных видов меда, и все они помогают облегчить кашель", - говорит она.

Итог: мед - самый быстрый и простой способ остановить кашель. Все, что вам нужно сделать, это дать одной или двум чайным ложкам раствориться на вашем языке. Кроме того, он полностью натуральный и не содержит химикатов. Только не давайте мед детям младше 1 года из-за риска развития детского ботулизма.

2. Имбирь

Эта землистая пряность может помочь облегчить кашель. В исследовании Journal of Enthnopharmacology, опубликованном в январе 2013 года, свежий имбирь, замоченный в горячей воде, противодействовал заражению вирусом простуды.

Но это еще не все: "Имбирь обладает прокинетическим эффектом, что означает, что он помогает перемещать пищу через желудок и тонкий кишечник", - говорит доктор Гершан. Если у вас кашель из-за рефлюкса, имбирь может ускорить пищеварение, что снижает вероятность срыгивания.

3. Скользкий вяз

Вяз скользкий - это вид вяза, произрастающий в Северной Америке. Сотни лет травники использовали его кору для успокоения кашля.

"Скользкий вяз - успокаивающее средство, как и мед", - говорит доктор Гершан. "Он образует гель, который покрывает горло и пищевод и снимает раздражение, поэтому он хорош как при хроническом кашле, так и при рефлюксе".

4. Увлажнитель Cool-Mist

Этот старинный метод очень полезен, особенно когда речь идет о домашних средствах от сухого кашля в ночное время.

"Сухой воздух вызывает раздражение, поэтому увлажнитель может помочь при кашле", - говорит доктор Гершан. "Влажный воздух разжижает слизь, облегчая дыхание".

Более того, исследование PNAS в мае 2019 года показало, что мы можем лучше бороться с инфекцией во влажной среде по сравнению с засушливой.

5. Полоскание горла с травами

Шалфей и тимьян не просто добавляют аромат жареным овощам. Исследование, проведенное в июне 2014 года в Журнале традиционной и дополнительной медицины, отметило, что шалфей обладает антибактериальным, антиоксидантным, противовоспалительным и противовирусным действием. В обзоре, проведенном в 2015 году в "Complementary Medicine Research", сделан вывод, что средства на основе тимьяна значительно снижают частоту и тяжесть кашля.

Доктор Гершан отмечает, что если у вас мокрый кашель или ваше горло забито мокротой, полоскание шалфеем или тимьяном - самый быстрый способ вывести слизь из легких. "Эфирные масла в листьях разжижают слизь, а теплые жидкости помогают ее растворить", - говорит она.

Полезно знать: если вы пытаетесь отхаркивать стойкую мокроту, избегайте успокаивающих средств, покрывающих горло, таких как мед, скользкий вяз и корень алтея.