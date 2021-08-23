УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Врач назвал пять лучших натуральных средств от кашля

23 августа 2021, 18:40

Некоторые натуральные средства могут работать на удивление хорошо.

болезнь
Мед обладает успокаивающим действием./ УНИАН

Когда вы находитесь в середине приступа кашля, задыхаетесь или изо всех сил пы аетесь заснуть, вы можете чувствовать себя беспомощным, чтобы сделать что-нибудь, чтобы его остановить.

Даже фармацевтические препараты не помогают: Кокрановский обзор, проведенный в ноябре 2014 года, показал, что лекарства от кашля, отпускаемые без рецепта, действуют не лучше, чем плацебо, пишет Livestrong.com.

Некоторые натуральные средства могут работать на удивление хорошо. В следующий раз, когда непрекращающийся кашель помешает вам спать, продуктивно работать или просто вести повседневную жизнь, попробуйте один из этих "уловок", чтобы облегчить симптомы.

Читайте такжеЧто такое непрерывный кашель и что с ним делать: врачи дали ответ

1. Мед

В обзоре, опубликованном в Британском медицинском журнале за апрель 2021 года, было установлено, что мед снижает частоту и тяжесть кашля лучше, чем сироп от кашля, отпускаемый без рецепта.

Реклама

"Мед действует как средство от кашля, и было обнаружено, что он так же эффективен, как декстрометорфан [распространенный ингредиент сиропа от кашля], и более эффективен, чем Бенадрил", - сказала Линн Гершан, доктор медицины, медицинский директор по интегрированному здоровью и благополучию в Медицинской школе Университета Миннесоты. Это довольно мощное исследование.

Кроме того, по ее словам, мед обладает успокаивающим действием. "Это означает, что он покрывает воспаленный участок горла, успокаивает и успокаивает раздраженные нервы".

Возможно, вы слышали о меде манука, производимом пчелами, которые опыляют растение манука, цветущий кустарник, растущий в Новой Зеландии и Австралии. Эту дорогую еду рекламируют гуру здоровья и знаменитости, но стоит ли она такой высокой цены?

Некоторая шумиха, возможно, возникла после того, как исследование, проведенное в апреле 2016 года в Frontiers in Microbiology, показало, что мед манука имеет более высокий уровень антибактериальной активности, возможно, благодаря уникальным фитохимическим веществам, обнаруженным в нектаре, который опыляют пчелы. Но доктор Гершан не продается. "В ходе исследований было проверено множество различных видов меда, и все они помогают облегчить кашель", - говорит она.

Итог: мед - самый быстрый и простой способ остановить кашель. Все, что вам нужно сделать, это дать одной или двум чайным ложкам раствориться на вашем языке. Кроме того, он полностью натуральный и не содержит химикатов. Только не давайте мед детям младше 1 года из-за риска развития детского ботулизма.

2. Имбирь

Эта землистая пряность может помочь облегчить кашель. В исследовании Journal of Enthnopharmacology, опубликованном в январе 2013 года, свежий имбирь, замоченный в горячей воде, противодействовал заражению вирусом простуды.

Но это еще не все: "Имбирь обладает прокинетическим эффектом, что означает, что он помогает перемещать пищу через желудок и тонкий кишечник", - говорит доктор Гершан. Если у вас кашель из-за рефлюкса, имбирь может ускорить пищеварение, что снижает вероятность срыгивания.

3. Скользкий вяз

Вяз скользкий - это вид вяза, произрастающий в Северной Америке. Сотни лет травники использовали его кору для успокоения кашля.

"Скользкий вяз - успокаивающее средство, как и мед", - говорит доктор Гершан. "Он образует гель, который покрывает горло и пищевод и снимает раздражение, поэтому он хорош как при хроническом кашле, так и при рефлюксе".

4. Увлажнитель Cool-Mist

Этот старинный метод очень полезен, особенно когда речь идет о домашних средствах от сухого кашля в ночное время.

"Сухой воздух вызывает раздражение, поэтому увлажнитель может помочь при кашле", - говорит доктор Гершан. "Влажный воздух разжижает слизь, облегчая дыхание".

Более того, исследование PNAS в мае 2019 года показало, что мы можем лучше бороться с инфекцией во влажной среде по сравнению с засушливой.

5. Полоскание горла с травами

Шалфей и тимьян не просто добавляют аромат жареным овощам. Исследование, проведенное в июне 2014 года в Журнале традиционной и дополнительной медицины, отметило, что шалфей обладает антибактериальным, антиоксидантным, противовоспалительным и противовирусным действием. В обзоре, проведенном в 2015 году в "Complementary Medicine Research", сделан вывод, что средства на основе тимьяна значительно снижают частоту и тяжесть кашля.

Доктор Гершан отмечает, что если у вас мокрый кашель или ваше горло забито мокротой, полоскание шалфеем или тимьяном - самый быстрый способ вывести слизь из легких. "Эфирные масла в листьях разжижают слизь, а теплые жидкости помогают ее растворить", - говорит она.

Полезно знать: если вы пытаетесь отхаркивать стойкую мокроту, избегайте успокаивающих средств, покрывающих горло, таких как мед, скользкий вяз и корень алтея.

viber
здоровье
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Названо самое опасное печенье, которое продают в украинских магазинахНазвано самое опасное печенье, которое продают в украинских магазинах Финансовый гороскоп на неделю 23-29 августа: обман, неожиданные убытки или удачные покупкиФинансовый гороскоп на неделю 23-29 августа: обман, неожиданные убытки или удачные покупки 30 лет независимости: почему Украина потратила время впустую30 лет независимости: почему Украина потратила время впустую "Головой в бортик без меня": олимпийская чемпионка Баюл отказалась от гражданства Украины"Головой в бортик без меня": олимпийская чемпионка Баюл отказалась от гражданства Украины "Украинский Талибан": в РФ истерят из-за кричалки о Путине на репетиции парада в Киеве"Украинский Талибан": в РФ истерят из-за кричалки о Путине на репетиции парада в Киеве

Последние новости

18:58

В Киевской области мужчина зверски изнасиловал 16-летнюю девушку и выбросил

18:55

Ирина Федишин получила травму на концерте в Киеве

18:45

Президент Польши на Крымской платформе заговорил на украинском языке Видео

18:40

Врач назвал пять лучших натуральных средств от кашля Видео

18:30

Рада приняла обращение по оккупированному Крыму Видео

Реклама
18:22

Приметы на 24 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

18:21

"Вы - расисты, я позвоню Байдену": в Одессе американец ходил в футболке "Россия" и грубил копам Видео

17:48

Синоптики рассказали, когда в Украине резко похолодает до +9 Видео

17:48

В Хмельницком флаг Украины на самый высокий флагшток поднял сын погибшего Героя

17:24

Звезда Голливуда Робин Райт прилетела в Киев на саммит первых леди и джентльменов

17:15

В Минздраве спрогнозировали, когда в Украине состоится новая вспышка коронавируса

17:14

Терри Гиллиама госпитализировали сразу после скандала на Одесском кинофестивале

17:13

В Украине электронный паспорт официально приравняли к бумажному Видео

16:51

Елена Зеленская покорила невероятным образом на саммите первых леди и джентльменов Видео

16:23

США, Германия и Украина высказались об угрозах Северного потока-2 и шантаже РФ Видео

16:09

День Независимости с дождями и грозами: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео

16:03

Дарина Эрвин в бикини показала плоский животик на фоне слухов о беременности

16:03

Пролетая над гнездом Путина: флаг Украины подняли на шарах в небо возле Кремля Видео

16:00

Гороскоп на 24 августа для всех знаков Зодиака: долги, измена или романтическое свидание

15:47

В Кропивницкому флаг на самый высокий флагшток подняла дочь погибшего Героя Украины

Реклама
15:46

Участники Крымской платформы приняли совместную декларацию: о чем договорились Видео

15:19

"Активно обсуждала и комментировала": Зеленский подколол РФ, позвав на Крымскую платформу Видео

15:18

В Запорожской области школьница лишилась детства и родила ребенка от насильника Видео

15:03

Цена биткоина стремительно ползет вверх после многомесячного спада: как долго это продлится Видео

14:57

На Львовщине открыли самый высокий флагшток области

14:56

"Поставить Россию на место": США сделали заявление на Крымской платформе Видео

14:53

Пока Осадчая в декрете: Могилевская стала новой ведущей Светской жизни

14:53

В Борисполе туристы падали без сознания из-за задержки рейса Видео

14:30

"Антироссийское мероприятие": у Путина нервно отреагировали на саммит Крымской платформы Видео

14:30

Аденоиды: когда их нужно удалять и в чем опасность Видео

14:14

"Родилась русской": олимпийская чемпионка Баюл объяснила отказ от украинского гражданства Видео

13:54

Жесткие обвинения и угроза новых санкций против РФ: что говорили участники Крымской платформы Видео

13:45

Украинская женщина-арбитр показала одному игроку две желтые карточки, но забыла его удалить (видео)

13:42

Волонтер открыл правду о болезни и коме певицы МакSим

13:36

80-летний эксперт по старению назвал свои главные привычки для продления молодости Видео

13:12

Туристы на азовском побережье жалуются на интоксикацию тел: что случилось

13:00

Увеличивает риск внезапной смерти: врачи указали на признак во сне Видео

12:48

Украинцы спасли от пожара два населенных пункта в Греции

12:33

"Моя родина": украинская звезда сериала Викинги Кэтрин Винник прилетела в Киев

12:27

На Крымской платформе Зеленский выдвинул обвинение Москве и назвал путь деоккупации Видео

Реклама
12:14

Лучшие фильмы независимой Украины - версия "Главреда" Видео

12:13

Фрукты и овощи: в чем главная разница для здоровья Видео

12:01

"Медузные бомбочки": туристы в Кирилловке устроили жестокое развлечение Видео

11:53

Удар по должникам: в Украине за долги по ЖКХ хотят отключать от тепла домами Видео

11:43

Солистка Go-A в бикини похвалилась идеальными формами в бассейне

11:39

"Придется конкурировать": Лавров назвал условие транзита российского газа Видео

11:05

"Сам себе поставил задачи": Петраков раскрыл свои цели во главе сборной Украины Видео

10:54

Украинцы отмечают День Флага: как сине-желтый стяг поднимали в Украине и в разных уголках мира Фото Видео

10:51

Мадонна показала, что ее сын гей, и засветила его бойфренда

10:49

Зеленский одобрил санкционный удар по Пушилину, Ростелекому и росСМИ Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять