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Возвращаем микроволновке прежний вид: 3 лучшие способы полной очистки "помощницы"

14 июля 2022, 03:05

Мы нашли быстрые способы, с помощью которых вы с легкостью почистите микроволновку.

микроволновка, сода
Как отмыть микроволновку от жира и других пятен / скриншот

Владельцы микроволновок знают, что застарелые пятна от жира или других загрязнителей оттереть довольно непросто.

Главред собрал лучшие способы, которые помогут вам одолеть эту нелегкую задачу.

Профилактика

Как известно, лучший способ избавиться от проблемы - предотвратить ее, поэтому, чтобы ваша микроволновка загрязнялась намного меньше вы можете купить специальную крышку, которой можно накрывать блюда. Благодаря ей капли не будут разбрызгиваться по стенкам микроволновки, а мыть вам придется только ее.

Как отмыть микроволновку

Если вы все же допустили загрязнение, что для его ликвидации существует множество способов, но мы рассмотрим самые действенные.

Мыльный раствор:

  • Растворите несколько капель моющего в воде и поместите в камеру.
  • Разогрейте печку, чтобы жидкость закипела.
  • От мыльной сауны загрязнения размякнут. Вы легко уберете их влажной тряпочкой даже в труднодоступных местах.

Как очистить микроволновку содой

Кашица из соды хорошо почистит микроволновку без химии и уберет затхлый запах. Смочите в ней салфетку, натрите стенки камеры и дверцу. Затем смойте.

Второй вариант: в миску с мыльным раствором добавьте несколько ложек соды и пропарьте камеру. Содовая смесь абсорбирует неприятные ароматы. Остатки пригоревшей еды и застарелый жир легко "отойдут" сами.

Как почистить микроволновку уксусом или лимонной кислотой

В глубокую тарелку налейте примерно стакан воды и растворите в ней столовую ложку лимонной кислоты. Теперь ставим тарелку в микроволновку и включаем ее на полную мощность на две-три минуты, чтобы жидкость закипела и начала испаряться. После этого нужно просто протереть стенки влажной губкой.

Читайте такжеМожет загореться: что можно, а что нельзя нагревать в микроволновкеВъевшиеся в микроволновую печку пятна порой уже невозможно оттереть обычной губкой. Поэтому, если у вас дома есть уксус, пищевая сода, лимонная кислота или обычный лимон, то почистить печь не составит особого труда. Необходимо найти широкую миску, которая помещается в микроволновку и налить 3/4 воды.

Яблочный или винный уксус, а также лимонная кислота отлично дезинфицируют и нейтрализуют ароматы, в том числе запах гари.

  • Протрите дверцу и стенки камеры раствором подкисленной воды в соотношении 0,5 литра на 50 грамм уксуса.
  • Или смешайте оба ингредиента в емкости и на максимальной мощности пропарьте камеру 5-10 минут.
  • Затем протрите печку влажной губкой.

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