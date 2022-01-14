Возможное вторжение РФ в Украину: Боррель озвучил 10 главных шагов

В ЕС назвали 10 шагов для предотвращения нападения России на Украину / Фото Reuters

В Евросоюзе заявили о том, что готовы в любой момент дать прямой ответ на агрессию со стороны Российской Федерации и определили 10 шагов в сфере безопасности, заявил представитель ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции.

10 шагов от ЕС в случае полномасштабного вторжения на территорию Украины со стороны России:

ЕС не будет предоставлять РФ попытки создавать сферы влияния в Европе;

ЕС подтвердил силу всех принципов европейской безопасности и которые вложены в Хельсинском заключительном акте;

ЕС подтвердил солидарность с Украиной и другими странами Восточной Европы, которым сегодня угрожает агрессия со стороны России;

ЕС призывает Россию к деэскалации;

в ЕС обязательно ответят на попытку агрессии со стороны России;

ЕС будет сотрудничать с США и НАТО в координации усилий по поддержке безопасности;

ЕС будет сотрудничать с США по прекращению военного конфликта;

ЕС готов присоединиться к усилению механизмов обеспечения прозрачности и предсказуемости военной деятельности, а также мер для укрепления доверия;

ЕС будет поддерживать перезапуск работы над контролем вооружения;

в ЕС продолжают работу над санкциями, над которыми Европа будет работать вместе с партнерами.

Переговоры Запада и РФ по безопасности

В период с 10 по 13 января состоялись консультации Запада и России по вопросам безопасности. Переговоры проходили на фоне усиления присутствия российских войск у границ Украины и обвинений Москвы в угрозах НАТО своим рубежам.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая представляла Вашингтон на переговорах с Россией 10 января, заявила, что американцы не намерены гарантировать Москве нерасширение НАТО на восток и отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс. Если Россия пойдет на военную операцию против украинского государства, Москва столкнется с серьезными санкциями.

Делегат России, замглавы МИД Сергей Рябков сказал, что Россия не собирается нападать на Украину. Впрочем, по его словам, Москва ожидает гарантий от США, согласно которым Украина и Грузия, дескать, никогда не должны вступить в НАТО.

12 января состоялись переговоры НАТО-Россия. По итогам дискуссии генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг объявил о том, что у России нет права вето на вступление других стран в военно-политический блок Запада. Он подчеркнул, что Украина, Грузия и Молдова имеют право на вступление в НАТО, а вопрос интеграции Киева в организацию будет решаться украинским государством и странами-участниками блока.

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