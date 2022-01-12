Возможная агрессия России: в Госдепе США припугнули Путина

Шерман отметила, что газопровод сейчас не работает, поскольку Германия приостановила сертификацию.
В США заявили о том, что в случае новой агрессии России против Украины запуск Северного потока-2 осложнится.
По словам заместителя госсекретаря США Венди Шерман во время сегодняшнего брифинга, российский газопровод подрывает безопасность в Европе.
"Северный поток-2 - российский геополитический проект, который подрывает геополитическую безопасность и национальную безопасность значительной части евроатлантического сообщества", - сказала она по итогам заседания Совета Россия-НАТО.
Шерман отметила, что газопровод сейчас не работает, поскольку Германия приостановила сертификацию.
Она напомнила слова госсекретаря Энтони Блинкена, который ранее заявил:
"С нашей точки зрения очень тяжело представить себе поставки газа по трубе, если РФ начнет новую агрессию против Украины".
Ситуация на границе Украины с Россией
Россия начала перебрасывать к украинской границе военные вертолеты. Стягивание войск замедлилось, однако у границы Украины до сих пор остаются около 100 тысяч российских военных.
Такие действия РФ могут свидетельствовать, что она продолжает готовиться к масштабному вторжению, пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц США.
Также в издании сообщают, что президент России Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне.
"Вашингтон рассчитывал на стягивание до 175 000 российских военных к украинским границе. Однако скопление войск замедлилось, хотя Россия и перебрасывает ударную авиацию, боевые и транспортные вертолеты, а также штурмовые истребители", - говорится в сообщении.
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