Возможная агрессия России: в Госдепе США припугнули Путина

В США выискались о возможной агрессии России / Reuters

В США заявили о том, что в случае новой агрессии России против Украины запуск Северного потока-2 осложнится.

По словам заместителя госсекретаря США Венди Шерман во время сегодняшнего брифинга, российский газопровод подрывает безопасность в Европе.

"Северный поток-2 - российский геополитический проект, который подрывает геополитическую безопасность и национальную безопасность значительной части евроатлантического сообщества", - сказала она по итогам заседания Совета Россия-НАТО.

Шерман отметила, что газопровод сейчас не работает, поскольку Германия приостановила сертификацию.

Она напомнила слова госсекретаря Энтони Блинкена, который ранее заявил:

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"С нашей точки зрения очень тяжело представить себе поставки газа по трубе, если РФ начнет новую агрессию против Украины".

Ситуация на границе Украины с Россией

Россия начала перебрасывать к украинской границе военные вертолеты. Стягивание войск замедлилось, однако у границы Украины до сих пор остаются около 100 тысяч российских военных.

Такие действия РФ могут свидетельствовать, что она продолжает готовиться к масштабному вторжению, пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц США.

Также в издании сообщают, что президент России Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне.

"Вашингтон рассчитывал на стягивание до 175 000 российских военных к украинским границе. Однако скопление войск замедлилось, хотя Россия и перебрасывает ударную авиацию, боевые и транспортные вертолеты, а также штурмовые истребители", - говорится в сообщении.

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