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Лукашенко сам себе вынес смертный приговор – астролог

3 июня 2021, 09:10

При этом Роман Протасевич, по прогнозу астролога, станет "белорусским Навальным".

Астролог рассказал, что ждет Лукашенко и его жертву Романа Протасевича
По прогнозу астролога, Лукашенко повторит участь Чаушеску / Reuters

Задержав главного редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича и посадив с помощью истребителей самолёт, на котором летел журналист, белорусский "батька" Александр Лукашенко сам себе вынес смертный приговор. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По словам астролога, Лукашенко будет сложно пережить 2021 год.

"Нужно было очень постараться, чтобы даже ХАМАС от тебя открестился! Уже в ближайшее время Лукашенко ждёт участь Чаушеску, поскольку в его годовом соляре в 8-ом доме катастроф и смерти – Марс в соединении с Сатурном и Луной, а это значит, что дело в Беларуси подходит к государственному перевороту. Человеку с таким положением звёзд в гороскопе будет очень трудно усидеть на высоком посту до конца года", – рассказал Влад Росс.

Астролог уверен, что у Александра Лукашенко после инцидента с самолётом есть лишь два пути.

"Либо он останется в кресле президента Беларуси, но по факту сдаст власть Москве, либо его ждёт расстрел. Лукашенко вполне может сдать свою власть вблизи затмения, а точнее – сдать Беларусь России, в результате чего РБ станет очередной республикой в составе Российской Федерации", – отметил Росс.

Читайте такжеБатька взял заложника и готов к торгамТакже астролог убеждён, что после того, что Лукашенко сделал с самолётом и Протасевичем, у него не осталось возможностей продлить срок своей жизни – он сам себе подписал смертный приговор, и ему будет сложно пережить нынешний год.

"Осуществив это воздушное пиратство, Лукашенко уподобился сомалийским пиратам, а потому его песенка уже спета, и он едва ли сможет куда-либо сбежать. То, о чём говорит гороскоп Лукашенко, очень напоминает судьбу Чаушеску", – подчеркнул Влад Росс.

Опасность физического устранения белорусского "батьки" будет сохраняться весь год, и, несмотря на то, что у него высококлассная охрана, от предательства он никак не застрахован, резюмировал астролог.

При этом Влад Росс заверил, что с Романом Протасевичем всё будет в порядке: его не только не казнят (как известно, в Беларуси до сих пор существует смертная казнь), но и в тюрьме он долго сидеть не будет.

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"В гороскопе Протасевича сплошные пятёрки – он родился 5 мая 1995 года, а такое скопление пятёрок указывает на счастье, успех и способность выходить из самых затруднительных ситуаций. Потому можно быть уверенными, что Протасевича не казнят и не будут долго держать в тюрьме", – убеждён астролог.

Кроме того, Протасевичу суждено стать "белорусским Навальным", отметил Росс.

"Гороскоп Протасевича говорит о том, что он станет главным белорусским оппозиционерам. Ведь у него в момент рождения был очень сильный восходящий Марс во Льве", – резюмировал астролог.

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Беларусь Александр Лукашенко Роман Протасевич Влад Росс астрологический прогноз
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