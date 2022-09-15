Воздух над Киевом бороздят множество НЛО: астрономы сделали заявление

"Що це було - мабуть, НЛО" - эти строчки из старого хита 90-х в последнее время, если верить специалистам, стали в последнее время очень актуальны для киевлян.
Ученые Главной астрономической обсерватории НАН Украины утверждают, что неоднократно видели неопознанные летательные объекты (НЛО) в районе украинской столицы ‒ Киева. О своих наблюдениях ученые написали в статье, внимание на которую обратило западное издание VICE.
Исследователи наблюдали за НЛО с помощью двух станций для наблюдений за метеорами. Одна из них расположена в Киеве, а вторая ‒ в селе Винаровка.
Темой НЛО украинские исследователи заинтересовались на фоне роста общественного интереса к таким объектам в небе. Причем уже после того, как Пентагон признал обнаружение нерукотворных летательных объектов, которые могут представлять опасность для человечества.
"Мы видим их всюду. Мы видим большое количество объектов, природа которых непонятна", ‒ пишут ученые.
По оценкам ученых, размер объектов над Киевом составлял от 3 до 12 метров, а скорость — до 15 км/с.
Ученые разработали специальную методику наблюдения для выявления и оценки характеристик неопознанными воздушными явлениями (НВЯ), или НЛО. Следовательно, различают два типа НВЯ: космики (Cosmics) и фантомы (Phantoms).
Напомним, ранее в Сети были обнародованы "доказательства" существования НЛО. Каким именно образом инопланетяне прибыли на Землю, эксперты не уточняют.
До того американец Уильям Гай якобы зафиксировал на видео интересное явление - мол, в небе резвились сразу 14 НЛО. Они беззаботно кружили над Атлантическим океаном и ярко светились в ночном небе.
Другие новости:
- "Это не земной самолет": над Аляской засняли НЛО
- Над Черным морем засекли дисковидный НЛО
- В Конгрессе обеспокоены: в США вспышка активности НЛО