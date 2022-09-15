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Воздух над Киевом бороздят множество НЛО: астрономы сделали заявление

15 вересня 2022, 14:20

"Що це було - мабуть, НЛО" - эти строчки из старого хита 90-х в последнее время, если верить специалистам, стали в последнее время очень актуальны для киевлян.

НЛО, Киев
Воздух над Киевом бороздят множество НЛО: астрономы сделали заявление / Vladimir Pustovit / Flickr /скриншот из видео

Ученые Главной астрономической обсерватории НАН Украины утверждают, что неоднократно видели неопознанные летательные объекты (НЛО) в районе украинской столицы ‒ Киева. О своих наблюдениях ученые написали в статье, внимание на которую обратило западное издание VICE.

Исследователи наблюдали за НЛО с помощью двух станций для наблюдений за метеорами. Одна из них расположена в Киеве, а вторая ‒ в селе Винаровка.

Темой НЛО украинские исследователи заинтересовались на фоне роста общественного интереса к таким объектам в небе. Причем уже после того, как Пентагон признал обнаружение нерукотворных летательных объектов, которые могут представлять опасность для человечества.

Видео дня

"Мы видим их всюду. Мы видим большое количество объектов, природа которых непонятна", ‒ пишут ученые.

По оценкам ученых, размер объектов над Киевом составлял от 3 до 12 метров, а скорость — до 15 км/с.

Ученые разработали специальную методику наблюдения для выявления и оценки характеристик неопознанными воздушными явлениями (НВЯ), или НЛО. Следовательно, различают два типа НВЯ: космики (Cosmics) и фантомы (Phantoms).

НЛО
НЛО - "фантом" / BE Zhilyaev, VN Petukhov, ВМ Решетник
НЛО

Напомним, ранее в Сети были обнародованы "доказательства" существования НЛО. Каким именно образом инопланетяне прибыли на Землю, эксперты не уточняют.

До того американец Уильям Гай якобы зафиксировал на видео интересное явление - мол, в небе резвились сразу 14 НЛО. Они беззаботно кружили над Атлантическим океаном и ярко светились в ночном небе.

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