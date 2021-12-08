ВОЗ назвала неэффективным популярный способ лечения коронавируса

В связи с этим в организации обновили рекомендации лечения COVID-19.
Переливание нетяжелым больным плазмы тех, кто уже преодолел коронавирусную болезнь – неэффективно, поэтому в организации не рекомендуют делать эту процедуру пациентам с легкой формой болезни.
В организации обновили рекомендации лечения COVID-19, говорится на сайте ВОЗ.
"Актуальные исследования свидетельствуют о том, что переливание кровяной плазмы не повышает шансы на жизнь и не снижает потребности в кислородной поддержке", – отмечается в сообщении.
При этом такое лечение является еще и дорогостоящим и требует много времени.
Чтобы прийти к такому выводу, независимая группа экспертов изучила данные 16 разных исследований, которые проводились с привлечением пациентов с нетяжелой, тяжелой и критической формой коронавирусной болезни.
Отмечается, что рекомендации не применять плазму касаются именно легких случаев заболевания. При этом клинические испытания лечения таким способом тяжелых и критических больных будут продолжаться, ведь в таких случаях переливание плазмы крови показывало лучшие результаты, отметили в ВОЗ.
Что известно о лечении COVID-19 плазмой крови
До этого времени считалось, что переливание крови тех, кто уже переболел COVID-19, снижает смертность на 57%. Кровь переливали больным с тяжелым или критическим течением. Такую терапию проводили в начале заболевания (до появления антител).
В Украине такой способ лечения коронавірусної болезни Минздрав внес в протокол лечения в ноябре 2020 года. Такой метод лечения разрешен также в Европе, США и России.
Читайте такжеШирится миром молниеносно быстро: ВОЗ рассказала, в скольких странах уже обнаружили штамм "Омикрон"Напомним, ранее о неэффективности плазмы в легких случаях коронавируса говорили также индийские ученые. Они отметили, что плазма крови людей, которые выздоровели от коронавируса, не помогает предотвратить ухудшение состояния пациентов с умеренным течением болезни.
Ранее сообщалось, что тяжелым больным COVID-19 может потребоваться 5 лет на восстановление. И только через это время они смогут вернуться к нормальной жизни. Речь идет о пациентах, которые находились в интенсивной терапии, заявил член Совета общества интенсивной терапии в Великобритании Зудин Путучері.
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