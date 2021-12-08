ВОЗ назвала неэффективным популярный способ лечения коронавируса

ВОЗ назвала неэффективным переливание плазмы крови больным COVID-19 / Reuters

Переливание нетяжелым больным плазмы тех, кто уже преодолел коронавирусную болезнь – неэффективно, поэтому в организации не рекомендуют делать эту процедуру пациентам с легкой формой болезни.

В организации обновили рекомендации лечения COVID-19, говорится на сайте ВОЗ.

"Актуальные исследования свидетельствуют о том, что переливание кровяной плазмы не повышает шансы на жизнь и не снижает потребности в кислородной поддержке", – отмечается в сообщении.

При этом такое лечение является еще и дорогостоящим и требует много времени.

Чтобы прийти к такому выводу, независимая группа экспертов изучила данные 16 разных исследований, которые проводились с привлечением пациентов с нетяжелой, тяжелой и критической формой коронавирусной болезни.

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Отмечается, что рекомендации не применять плазму касаются именно легких случаев заболевания. При этом клинические испытания лечения таким способом тяжелых и критических больных будут продолжаться, ведь в таких случаях переливание плазмы крови показывало лучшие результаты, отметили в ВОЗ.

Что известно о лечении COVID-19 плазмой крови

До этого времени считалось, что переливание крови тех, кто уже переболел COVID-19, снижает смертность на 57%. Кровь переливали больным с тяжелым или критическим течением. Такую терапию проводили в начале заболевания (до появления антител).

В Украине такой способ лечения коронавірусної болезни Минздрав внес в протокол лечения в ноябре 2020 года. Такой метод лечения разрешен также в Европе, США и России.

Читайте такжеШирится миром молниеносно быстро: ВОЗ рассказала, в скольких странах уже обнаружили штамм "Омикрон"Напомним, ранее о неэффективности плазмы в легких случаях коронавируса говорили также индийские ученые. Они отметили, что плазма крови людей, которые выздоровели от коронавируса, не помогает предотвратить ухудшение состояния пациентов с умеренным течением болезни.

Ранее сообщалось, что тяжелым больным COVID-19 может потребоваться 5 лет на восстановление. И только через это время они смогут вернуться к нормальной жизни. Речь идет о пациентах, которые находились в интенсивной терапии, заявил член Совета общества интенсивной терапии в Великобритании Зудин Путучері.

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