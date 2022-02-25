Войска РФ обстреляли новостройки в центре Киева

В непосредственной близости от Центрального железнодорожного вокзала.
Российские оккупационные войска обстреляли новостройки на Воздухофлотском проспекте.
Об этом сообщает Украина 24.
"То, что враг рядом также демонстрирует обстрел в районе Воздухофлотского проспекта и проспекта Победы. В новостройки попали снаряды или ракеты, пока мы не знаем, мы будем уточнять, что это. Это район центрального ЗАГСа", - отметили в сообщении.
Неподалеку от места взрыва находятся Центральный железнодорожный вокзал и Мининфраструктуры.
Отмечается, что напротив Министерства инфраструктуры задымился нежилой ЖК "Манхеттен". Журналист издания "Вести" передает, что при попытке бомбоубежище, солдаты ВСУ попросили их вернуться назад.
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Автор: Елена Стороженко