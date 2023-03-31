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"Война закончится внезапно": астролог указал самые успешные даты для контрнаступления ВСУ

31 марта 2023, 09:15
Окончание войны России против Украины может произойти по нескольким сценариям.
Украинские военные, астролог, астрология
Астролог указал самые успешные даты для контрнаступления ВСУ/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, ua.depositphotos.com

Сильнейшим месяцем для осуществления контрнаступления украинских войск является апрель этого года. При этом лучшими датами для движения вперед наших защитников являются 21-22 апреля, а также частично 5 апреля. Таким прогнозом поделился астролог, хиромант и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян, пишет ТСН.uа.

"У нас есть возможности, так что завоевания будут. Путин делает всё, что он говорит, продолжается ядерная манипуляция. Он будет идти до конца, пока жив. Но он сам. По-настоящему его никто не поддерживает, хотя покупают у него нефть", – отмечает Бадиян.

Согласно прогнозу астролога, война должна закончиться внезапно, российские оккупанты просто отойдут. Также он отмечает, что в 2024 году Украина может вступить в какую-то коалицию.

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По словам Бадияна, в будущем возможна война с Китаем. При этом он не исключает варианта, что когда-то Украина может объединиться со страной-агрессором Россией для противостояния Китаю.

Также он прогнозирует, что весной или осенью могут состояться переговоры со страной-оккупантом РФ. Российский диктатор Владимир Путин может пойти на переговоры по двум причинам – или если он или кто-то из его окружения будет иметь серьезные проблемы со здоровьем, или если Украина одержит какую-то важную победу на фронте. Но переговоры еще не будут означать завершение войны, это будет позже, говорит астролог.

Он отмечает, что даже если Путина устранят, это не будет означать завершение войны в Украине. Война может закончиться, если Украина будет иметь ядерное оружие или вступит в коалицию.

"Но коалицию завтра я не вижу. НАТО не помогает и помогать не собирается. У нас будет коалиция тех государств, которые заинтересованы. Это будет такой пояс между Россией и Европой. Первая страна, которая заинтересована –Польша", – считает астролог.

Раньше астролог указал самый опасный день апреля 2023 года. Известный астролог Влад Росс спрогнозировал, что в апреле 2023 года самым опасным будет один день – 20 апреля. Есть риск гибели большого количества людей.

Напомним, ранее астролог Влад Росс указал точный месяц, когда могут убить Путина. Согласно его прогнозу, глава Кремля может погибнуть в июле этого года. Причиной смерти может стать выстрел из огнестрельного оружия или попадание дрона.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения не могут быть проверены или доказаны научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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