Война в Украине: полковник оценил шансы ВСУ в победе над оккупантом

Украинский пилот Призрак Киева / СБУ

Полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов рассказал, способны ли украинцы имеющимися силами заставить Россию отступить.

По его словам, у нас точно есть такая возможность и шанс.

"Мы ведь ещё не задействовали резервы и две недели воевали теми вооруженными силами, которые были на момент вторжения. Мы их только подпитываем личным составом, т.е. восполняем потери в рядах наших ВС. Но резерв мы ещё не вводили в бой. При этом Генштаб ведёт очень грамотное планирование боевых действий. Мы избрали метод маневренной обороны, т.е. маневренными группами и маневрами огнем изматываем противника, нанося ему ощутимый ущерб", - сказал Жданов в интервью Главреду.

Он также утверждает, что за полмесяца войны нет ни одного примера, когда бы Украина попала в засаду или ее разгромили, или где бы кто-то попал в окружение.

"Ни одного примера. А с российской стороны – повсеместно. Если не в колоннах, то в районах сосредоточения мы их постоянно громим. Кстати, думаю, такой метод будет продолжен в плане наступательных действий. Рейдовые отряды и группы могут вполне успешно громить врага, обходить его с фланга, с тыла для разгрома и продвигаться потихоньку вперёд. К слову, в 2014 году мы проводили такие рейдовые действия, и они показали довольно хороший результат, чтобы не идти в лобовую атаку, и максимально сберечь людей", - добавил офицер.

Читайте такжеСлабый и неуверенный в себе "силач": развенчан главный миф о ПутинеТакже Жданов уверяет, что запасов вооружения у ВСУ предостаточно.

"Плюс поступает достаточная помощь партнёров. Плюс за счёт того, что у нас техника и вооружения советского образца, как и у РФ, не остается без дела захваченная техника. Среди военных сейчас самая расхожая шутка: главный поставщик техники и вооружения в ВСУ – это российская армия", - заверил офицер.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин уже осознал, что ему не под силу выиграть войну в Украине. Поэтому не исключено, что он попробует заморозить конфликт, попытавшись "прорубить" сухопутный коридор в оккупированный Крым.

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