Война в Украине: астролог составила гороскоп для Киева

Какие даты будут наиболее решающими для города и что ждет Киев по раскладу Таро.
Астролог Лилия Викулова рассказала, что ожидать украинской столице в ближайшее время и когда прекратится огонь и бомбардировки.
Она отметила, что в первый день апреля будет новолуние. И именно начало нового лунного календаря играет важную роль и окажет влияние на весь последующий месяц. Апрель будет трудным месяцем, который станет переломным моментом в ведении боевых действий.
Датами самого большого напряжения астролог называет 4, 7 и 13 апреля. А самым важными период с 19 по 21 число и 28 апреля. В затмении 30 апреля входит Венера. И это будет добрым знаком для Киева.
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По раскладу Таро на бои в Киеве выпадает на апрель карта Королевы Мечей. Викулова отмечает, что будет столице будет нелегко.
На май выпадает Тройка Пентаклей, которая может свидетельствовать о том, что городу предстоит много работы. Эта карта труда – придется что-то сделать и наладить.
Семерка Пентаклей выпадает в раскладе на июнь. Эта карта означает медленный рост и решение финансовых и продовольственных вопросов.
Одна из самых сильных и позитивных карт – карта Солнце – в июле намекает на появление сильной личности. Возможно, будет волевое решение. Это карта радости.
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