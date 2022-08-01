"Война только начинается": что ждет Украину в День Независимости 24 августа

Гороскоп для Украины на 24 августа / pixabay

24 августа Украина отмечает День Независимости. Это один из самых любимых праздников, когда каждый украинец может одеть вышиванку и отметить независимость страны.

Что ждет Украину на День Независимости 24 августа 2022 года, рассказала астролог Яна Эзотеричка.

"Празднования Дня Независимости 24 августа не получится, как это хотелось бы сделать раньше. В условиях войны можно очень сильно пострадать во время скопления людей. Карта Падшего воина - показывает силу на стороне Украины", - говорит астролог.

По прогнозу астролога, конец августа месяца будет сильным.

"Могут быть договоренности и решения к 24 августа. Разрушения преследуют Украину, и оккупанты будут максимально реализовывать их 24 августа", - предупредила специалист.

Чего стоит опасаться 24 августа

Воды - это касается морского флота, Одессы и других городов

Оккупированные территории - будут большие разрушения

"В августе будут изменения во власти, которые будут нести последствия. В августе многие могут сесть за решетку или привлечены к ответственности. Грядут большие перемены. Есть какой-то план, который мы увидим в августе", - говорит эксперт.

По словам специалиста, в августе война будет продолжаться и стоит ждать мощную военную помощь.

"Август будет переломным месяцем. Все только начинается. Будут сильные наступления и могут выходить за пределы Украины. Будьте осторожны, кто находится на оккупированных территориях. Люди могут пострадать. Многие будут возвращаться в августе и воссоединяться с семьями", - добавила астролог.

Война в Украине прогноз

Астролог Ангелина Вакулина предупредила об угрозе быстрого обострения войны. Это может произойти в августе. Эксперт не исключает, что война в стране может затянуться. Нелегкий период будет также в октябре и сентябре.

По прогнозу астрологов Алексея и Анны Сухановых, существует вероятность освобождение крупных городов Украины от оккупантов РФ. По их данным, в июле 2022 года возможен переломный этап в пользу Украины в ходе войны, развязанной российскими оккупантами. Однако не исключена интенсификация боевых действий, а также увеличение обстрелов, в том числе в новых городах.

Читайте также: