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Война и секс: психологи объяснили, как меняется сексуальная жизнь и либидо

13 апреля 2022, 22:09

Сексолог рассказала, что нормально, а что нет во время войны.

Секс
Секс - решение каждой конкретной пары/ Flickr / João Pedro Perassolo

Во время событий, угрожающих жизни, репродуктивная функция может отключаться. К примеру, у женщин часто исчезает менструация.

Но возможна и другая реакция – гиперсексуальность. Она может иметь в основе эволюционный механизм – желание оставить потомство перед угрозой смерти. Также секс используется как способ вернуть себе контроль, получить приятные эмоции и расслабиться.

Об этом рассказала психолог и сексолог Маргарита Шавловская. Ее слова публикует Телеграмм-канал "Психологічна підтримка".

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Из-за постоянного стресса и неопределенности, длительное отсутствие сна, депрессивные состояния, прием некоторых медикаментозных препаратов может снижаться либидо. У женщин бывают трудности с возбуждением и достижением оргазма, у мужчин – преждевременная эякуляция и отсутствие эрекции. Вина уцелевшего, мысли о том, "как я могу заниматься сексом, когда другие умирают", также могут вызвать снижение сексуального желания. Если влюбленные давно не виделись, то после встречи не ожидайте сразу жарких ночей. Потому как, после длительного содержания бывают трудности с достижением эрекции у мужчин, оргазма - у женщин.

По словам психолога, это нормально и не стоит волноваться. Сексуальная функция возобновится спустя некоторое время, а до этого подумайте, как выражать свои чувства по-другому. Информация об изнасиловании может вызвать повышенную тревогу, нежелание близости. Вы можете идентифицировать себя с потерпевшими, и тогда возбуждение будет пугать.

"Важно говорить с партнером о своих чувствах. Это даст ему понимание, что ваше нежелание секса – не из-за него. Если такое состояние продолжается длительное время, следует проработать эти чувства отвращения, страха, стыда со специалистом", - говорит специалист.

Во время войны обостряются межличностные конфликты. Завышенные ожидания от партнера, невозможность очертить свои границы, разные взгляды на необходимость эвакуации/нахождения в хранилище – все это приводит к взаимным обидам и разочарованиям. Это отрицательно влияет на либидо. Также иногда бывает сложно остаться наедине из-за отсутствия личного пространства.

"Важно помнить, что интимность в отношениях может сохраниться благодаря объятиям, поцелуям, ласковым словам. Заниматься сексом во время войны или нет это решение вашей пары. Сейчас все то, что с вами происходит, нормально. Вы имеете право как продолжать половую жизнь, так и совершить паузу. Но старайтесь говорить друг с другом о своих чувствах и найти ту форму поддерживать интимность в отношениях, которая устроит обоих", - говорит она.

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