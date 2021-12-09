"Вовина тысяча": какие банки уже учавствуют в программе

Программа будет реализовываться в несколько этапов. С 19 декабря услуга станет доступна в мобильном приложении Дія.
В программе выплат тысячи гривен каждому вакцинированному от коронавируса украинцу уже принимают участие шесть банков, сообщает Минэкономики в четверг, 9 декабря.
"Программа будет реализовываться в несколько этапов. С 19 декабря услуга станет доступна в мобильном приложении Дія. Это самый быстрый и простой способ. На втором этапе (3 квартал 2022 года) будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают", - сказано в сообщении.
Участие в программе принимают шесть банков:
- Monobank,
- Альфа-банк,
- А-Банк,
- ПриватБанк,
- Укргазбанк,
- Ощадбанк.
В частности, ПриватБанк, Альфа Банк и monobank уже добавили в свои приложения возможность открытия карты єПідтримка.
"Постепенно будут присоединяться и другие банки. Использовать уже имеющийся счет в банке невозможно", - добавили в ведомстве.
Деньги предоставляются на четыре месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и офлайн. Банки будут распознавать категорию при оплате, поэтому потратить деньги на другие цели, перевести их на карту, снять наличными - будет невозможно.
Как получить тысячу за вакцинацию и что с ней делать
Как сообщал Главред, 15 ноября президент Владимир Зеленский пообещал выплатить по 1000 гривен всем украинцам, получившим две дозы вакцины.
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров уточнил, что привитые двумя дозами COVID-вакцины не смогут получить тысячу гривен от президента наличными на руки, деньги будут своеобразным депозитом, который можно потратить только на определенный список услуг.
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