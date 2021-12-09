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"Вовина тысяча": какие банки уже учавствуют в программе

9 декабря 2021, 22:51

Программа будет реализовываться в несколько этапов. С 19 декабря услуга станет доступна в мобильном приложении Дія.

Вовина тысяча
Вовина тысяча - какие банки учувствуют в программе / Фото facebook.com/ProtsyshynOfficial

В программе выплат тысячи гривен каждому вакцинированному от коронавируса украинцу уже принимают участие шесть банков, сообщает Минэкономики в четверг, 9 декабря.

"Программа будет реализовываться в несколько этапов. С 19 декабря услуга станет доступна в мобильном приложении Дія. Это самый быстрый и простой способ. На втором этапе (3 квартал 2022 года) будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают", - сказано в сообщении.

Участие в программе принимают шесть банков:

  • Monobank,
  • Альфа-банк,
  • А-Банк,
  • ПриватБанк,
  • Укргазбанк,
  • Ощадбанк.

В частности, ПриватБанк, Альфа Банк и monobank уже добавили в свои приложения возможность открытия карты єПідтримка.

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"Постепенно будут присоединяться и другие банки. Использовать уже имеющийся счет в банке невозможно", - добавили в ведомстве.

Деньги предоставляются на четыре месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и офлайн. Банки будут распознавать категорию при оплате, поэтому потратить деньги на другие цели, перевести их на карту, снять наличными - будет невозможно.

Как получить тысячу за вакцинацию и что с ней делать

Как сообщал Главред, 15 ноября президент Владимир Зеленский пообещал выплатить по 1000 гривен всем украинцам, получившим две дозы вакцины.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров уточнил, что привитые двумя дозами COVID-вакцины не смогут получить тысячу гривен от президента наличными на руки, деньги будут своеобразным депозитом, который можно потратить только на определенный список услуг.

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