УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

"Вот вам лучший рецепт реабилитации": Комаровский рассказал, что нужно сделать после коронавируса

2 февраля 2022, 16:10
Прослушать новость
Остановить

Педиатр озвучил алгоритм действий для переболевших ковидом.

Евгений Комаровский рассказал, как восстанавливаться после COVID-19/ УНИАН

Врач и телеведущий Евгений Комаровский дал советы по восстановлению после COVID-19.

Читатели педиатра регулярно задают ему вопросы. На один из них Комаровский решил ответить подробно.

"Переболела ковидом тяжело — лежала в инфекционной больнице. Вот теперь выписалась и в раздумьях, потому что ощущение, что организм вроде как не мой, все будто разваливается… Каких врачей нужно посетить и какие анализы сдать после коронавирусной инфекции, чтобы понять, где теперь слабые места, на что обратить внимание?"

Отвечая на вопрос, Комаровский отметил, что на самом деле не существует универсального протокола или четкого алгоритма обследования и посещения специалистов для тех, кто выписался из ковидного стационара.

"Я считаю, что лучше всего на пару месяцев посетить какой-нибудь загородный дом или дачу, и там, в деревне, на свежем воздухе, в тишине, без людей и стрессов, постепенно увеличивать физические нагрузки. Одновременно спрятать подальше телевизор, не смотреть и не слушать новости, окружить себя хорошими людьми, а не заниматься поиском новых болезней в поликлиниках и лабораториях — вот вам лучший рецепт реабилитации после ковида", - отметил педиатр.

Реклама

Читайте такжеБольницы не справляются: при каких симптомах коронавируса нужно звонить в скоруюПо его словам, переболевшему ковидом необходим сделать все, чтобы организму было легче существовать в рабочем режиме — обеспечить чистый, прохладный и влажный воздух, побольше гулять и посильно нагружать себя физически.

"Теоретически ваш семейный врач, которому вы доверяете, после подробного рассказа о вашем состоянии может посоветовать, что вам надо принимать или проверить. Лично я, если бы выписался из ковидного стационара, месяцок бы отдохнул, а потом бы сделал УЗИ с головы до ног и с ног до головы, обязательно кардиограмму, общий анализ крови. И, наверное, пока на этом остановился — дальше будет видно. А еще я бы обязательно контролировал себе артериальное давление", - подытожил Комаровский.

Стоит отметить, что по состоянию на утро среды, 2 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 35 тысяч и 14 жителей страны (сутками ранее было 30 768 выявленных больных). В том числе заболели 4190 детей и 940 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 4314 человек; летальных случаев - 204; выздоровели 9 894 человека.

Автор: Сергей Кущ
viber
коронавирус Евгений Комаровский новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 1 февраля: что нельзя делать в день Макария и как не попасть в бедуПриметы на 1 февраля: что нельзя делать в день Макария и как не попасть в беду Лунный календарь на февраль 2022: самые лучшие и опасные дни месяцаЛунный календарь на февраль 2022: самые лучшие и опасные дни месяца Арктические холода и снегопады: народный синоптик дал прогноз на февральАрктические холода и снегопады: народный синоптик дал прогноз на февраль Китайский Новый год: Влад Росс рассказал, как и когда встречатьКитайский Новый год: Влад Росс рассказал, как и когда встречать Пропагандист Соловьев предложил наказать Данилко за "Батько наш Бандера": певец остроумно ответилПропагандист Соловьев предложил наказать Данилко за "Батько наш Бандера": певец остроумно ответил
16:28

Стрельба в центре Киева: возле СБУ снова палят из автомата, на этот раз есть раненый

16:19

Укрзализныця начинает работать с обновленным Наблюдательным советом

16:10

"Вот вам лучший рецепт реабилитации": Комаровский рассказал, что нужно сделать после коронавируса

16:02

Вакуумные туалеты с сенсорными кнопками слива: Укрзализныця запустила новые вагоныФотоВидео

15:56

Юрий Романенко. Украина показала миру зубы и правильно сделалаВидеоблоги

Реклама
15:50

Снежана Егорова влипла в новый скандал из-за Путина и ЖириновскогоВидео

15:34

Полмиллиона гривен на подделке COVID-сертификатов в месяц: на Закарпатье разоблачили врача-аферистаВидео

15:29

Подростки в Украине получат деньги за COVID-вакцинацию: правительство расширило программуВидео

15:23

4 дня не появлялась дома: 8-летний ребенок пешком ушел в Киев на поиски мамыВидео

15:15

Ученые нашли два новых признака высокого уровня холестерина в теле

15:14

Виталий Портников. Жесткие требования Байдена к ПутинуВидеоблоги

15:00

На предприятиях "Метинвеста" прошли обыски - иноСМИ

14:55

Звезда фильма Укрощение строптивого Орнелла Мути получит российское гражданство

14:52

Сурок Тимка предсказал, когда придет весна в Украину и наступит потеплениеВидео

14:42

Приметы на 3 февраля: что нельзя делать в день Максима и как не попасть в бедуВидео

14:32

Кулинарный шедевр: как приготовить восхитительные тефтели в духовкеВидео

14:26

В Украине директоров школ учат стрелять из оружияВидео

14:11

Будет альтернатива: Резников объяснил, как именно отменят призыв в УкраинеВидео

13:59

Разрешат тратить на коммуналку: Кабмин расширяет программу "єПідтримка" для украинцев

13:44

ОРДЛО не получит "особый статус" - КулебаВидео

Реклама
13:29

Выписала себе премий на 50 тысяч гривен: на Киевщине врач пыталась незаконно обогатиться

13:25

Диета №0: ТОП-6 интересных фактов о новом сериале от 1+1Видео

13:21

Стало известно, какое вооружение Польша предоставит Украине для обороныВидео

13:16

Кренило на бок, а хвост зацепился об землю: посадка самолета при сильном ветре попала на видеоВидео

13:16

Курс доллара достигнет показателя четырехлетней давности - аналитикВидео

13:03

В Николаевской области парень набрал на женщину восемь кредитов, украв ее сумкуВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 3 февраля 2022: Ракам – враги, Весам – ревность, Водолеям – опасные авантюрыВидео

12:47

Святослав Вакарчук впервые рассказал о новорожденном сыне и кризисе среднего возраста

12:42

Дроны и не только: Украина передала Польше список необходимого военного оборудованияВидео

12:33

Одиозного нардепа Трухина исключили из "Слуги народа": СМИ опубликовали кадры с ДТП с его участиемВидео

12:25

Угрожает покалечить и убить: в Сеть попали кадры, как женщина пытается спастись от мужа

12:19

"Почему он никого не подпускает?": в Сети подняли на смех "пятиметровый брудершафт" Путина и ОрбанаВидео

11:46

Голая Мила Нитич засветила пышную грудь в постели

11:40

В Украине наметет до 1,5 метра снега: каким регионам готовиться к непогодеВидео

11:35

Пенсия в 60 не светит: без выплат останутся больше половины украинцев

11:34

У Зеленского есть три пути для изменения Минских соглашениймнение

11:10

"Большая стройка" расширит объездную Львова и построит развязки

10:57

В Белом доме сравнили действия России с поведением лисы в курятнике

10:38

Важный газовый тариф пересчитают: от чего будет зависеть сумма в квитанциях

10:37

Совет да любовь: названы лучшие пары по знаку зодиакаВидео

Реклама
10:34

Больницы не справляются: при каких симптомах коронавируса нужно звонить в скоруюВидео

09:57

Разоружение в обмен на деэскалацию: El Pais "слила" ответ США и НАТО на предложения РФ по безопасности

09:55

Кредит погашен, а деньги требуют до сих пор: ПриватБанк подловили на вымогательстве

09:48

Каким людям грозит тяжелая форма течения Омикрона - ответы врачей

09:11

Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2022: Львам – деньги, Весам – сплетни, Водолеям – вещие сныВидео

09:08

Дипломатия пока что не сработала, пора укреплять восточный фланг НАТО - Госдеп США

08:51

Хирург рассказал, какие проблемы были у Леонтьева из-за пластических операций

08:30

Коронавирус в Украине 2 февраля: за сутки число новых COVID-больных превысило 35 тысячВидео

08:06

3 простых способа, которые сделают прихожую невероятно уютнойВидео

07:57

Жители только двух стран готовы отправить в Украину армию для защиты от РФ – опросВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять