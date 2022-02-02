"Вот вам лучший рецепт реабилитации": Комаровский рассказал, что нужно сделать после коронавируса

Евгений Комаровский рассказал, как восстанавливаться после COVID-19/ УНИАН

Врач и телеведущий Евгений Комаровский дал советы по восстановлению после COVID-19.

Читатели педиатра регулярно задают ему вопросы. На один из них Комаровский решил ответить подробно.

"Переболела ковидом тяжело — лежала в инфекционной больнице. Вот теперь выписалась и в раздумьях, потому что ощущение, что организм вроде как не мой, все будто разваливается… Каких врачей нужно посетить и какие анализы сдать после коронавирусной инфекции, чтобы понять, где теперь слабые места, на что обратить внимание?"

Отвечая на вопрос, Комаровский отметил, что на самом деле не существует универсального протокола или четкого алгоритма обследования и посещения специалистов для тех, кто выписался из ковидного стационара.

"Я считаю, что лучше всего на пару месяцев посетить какой-нибудь загородный дом или дачу, и там, в деревне, на свежем воздухе, в тишине, без людей и стрессов, постепенно увеличивать физические нагрузки. Одновременно спрятать подальше телевизор, не смотреть и не слушать новости, окружить себя хорошими людьми, а не заниматься поиском новых болезней в поликлиниках и лабораториях — вот вам лучший рецепт реабилитации после ковида", - отметил педиатр.

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Читайте такжеБольницы не справляются: при каких симптомах коронавируса нужно звонить в скоруюПо его словам, переболевшему ковидом необходим сделать все, чтобы организму было легче существовать в рабочем режиме — обеспечить чистый, прохладный и влажный воздух, побольше гулять и посильно нагружать себя физически.

"Теоретически ваш семейный врач, которому вы доверяете, после подробного рассказа о вашем состоянии может посоветовать, что вам надо принимать или проверить. Лично я, если бы выписался из ковидного стационара, месяцок бы отдохнул, а потом бы сделал УЗИ с головы до ног и с ног до головы, обязательно кардиограмму, общий анализ крови. И, наверное, пока на этом остановился — дальше будет видно. А еще я бы обязательно контролировал себе артериальное давление", - подытожил Комаровский.

Стоит отметить, что по состоянию на утро среды, 2 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 35 тысяч и 14 жителей страны (сутками ранее было 30 768 выявленных больных). В том числе заболели 4190 детей и 940 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 4314 человек; летальных случаев - 204; выздоровели 9 894 человека.