Китайский Новый год: Влад Росс рассказал, как и когда встречать

Встречая год Тигра, астролог посоветовал воздержаться от шума и фейерверков / ua.depositphotos.com

В ночь с 31 января на 1 февраля наступает Новый год по восточному стилю – год Тигра. Однако, в отличие от привычного нам празднования Нового года в полночь 31 декабря, в этот раз будет не одна возможность загадать желание. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, существует два способа встретить год Тигра.

"Традиционно по восточному стилю Новый год наступает в "час Крысы" – в 23:00, то есть в этот раз 31 января в 23:00. Но можно его встретить и в новолуние, то есть 1 февраля в 7:45. Соответственно, год Тигра можно встречать и так, и так", – отметил Влад Росс.

При этом астролог добавил, что все-таки лучше выбрать второй вариант – утро 1 февраля.

"В этот момент больше будут проявляться наши истинные желания и лучше будут формироваться мыслеобразы. Наилучшим занятием в момент наступления года Тигра будет медитация, причем групповая", – пояснил он.

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Астролог отметил, что 1 февраля Луна будет в соединении с Солнцем и "одиноким" Сатурном, поэтому год Тигра лучше встречать наедине с собой, не в толпе или большой компании.

"Это будет 29-ый лунный день – это критический день, день одиночек, также его называют "сатанинским днем", – добавил Влад Росс.

Поэтому астролог рекомендует встречать Новый год по восточному стилю в спокойной и размеренной обстановке, в узком кругу друзей.

"В отличие от празднования 31 декабря, отмечать восточный Новый год нужно без шума и фейерверков, тихой дружеской компанией или наедине с собой. Важно, что встречать год Тигра нужно с самыми близкими людьми – не с членами семьи, а именно с друзьями, потому что Солнце и Луна будут в соединении с Сатурном", – убежден Росс.

Также, по словам астролога, дом и стол должны быть украшены к Новому году по восточному стилю в темных тонах, в частности, в темно-синих и синих. Этим же цветам следует отдать предпочтение и в одежде.

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"Должна быть консервативная форма одежды, например, однотонный костюм", – уточнил Влад Росс.

Что касается праздничного стола, то, по мнению астролога, на этот раз он не должен быть большим и ломиться от яств.

"День, когда наступит Новый год по восточному стилю, лучше провести аскетично, в частности, стол не должен ломиться от обилия блюд – Сатурн связан с аскезой. Разве что на столе может быть чуть-чуть мяса и немного других блюд. Ни в коем случае на столе не должно быть рыбы, потому суши, рачки и морепродукты на праздничном столе не приветствуются. Тигр любит разного рода дичь, порадует его и баранина. А вот от свинины лучше воздержаться. Также на столе могут быть желтые и оранжевые фрукты: мандарины, апельсины и т.д.", – рассказал Влад Росс.

Выбирая алкоголь к праздничному столу, астролог посоветовал остановить свой выбор на сухих винах.

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"Тигр любит легкие праздничные вина. Не крепленые, а тихие вроде каберне. Можно также подать к столу шампанское и сладости", – отметил Росс.

Кроме того, астролог не советует отправляться для празднования Нового года по восточному стилю в другую страну.

"Лучше всего встречать год Тигра дома, не за границей. В аскезе и можно в одиночестве", – резюмировал Влад Росс.

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