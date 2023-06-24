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Воспринимают близко к сердцу: пять знаков зодиака, которые слишком уязвимы

Юлия Куришко
24 июня 2023, 03:10
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Пять знаков зодиака, которые известны своей сверхразрушительностью и высоким эмоциональным уровнем.
Воспринимают близко к сердцу: пять знаков зодиака, которые слишком уязвимы
Какие знаки самые уязвимые / коллаж: Главред, фото : ua.depositphotos.com, pexels

Некоторые знаки зодиака по своей природе обладают более высоким уровнем эмоциональной чувствительности и открытости. Эти знаки воспринимают свою чувствительность, что позволяет им формировать глубокие связи и различать сложность своих эмоций.

Воспринимают близко к сердцу

Владельцы этого знака известны своей эмоциональной глубиной и уязвимостью. Раками управляет Луна, которая делится глубоким пониманием собственных эмоций и хорошо настраивает на чувства других. Они носят свои сердца будто на руках, позволяя показать свою уязвимость для всех. Эта чувствительность может сделать их очень уязвимыми для воздействия как положительного, так и отрицательного опыта.

Наиболее уязвимые

Те, кто родился под этим знаком, являются одними из самых уязвимых знаков зодиака. Рыбами управляет Нептун - планета интуиции и воображения. Они обладают необычайным уровнем эмпатии и эмоциональной чувствительности. Рыбы обладают врожденной способностью общаться с другими на особенно глубоком уровне, часто поглощая эмоции окружающих. Их уязвимость возникает из-за их открытости испытывать полный спектр человеческих эмоций.

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Углубляются в чувства

Этот зажигательный знак известен своими яркими эмоциями и глубокой уязвимостью. Скорпионы подпадают под руководство Плутона. Планета трансформации и возрождения, поэтому Скорпионы не боятся углубляться в свои чувства. Они воспринимают уязвимость как средство личностного роста и самопознания. Хотя уязвимость может подвергать их эмоциональному риску, но в то же время позволяет им формировать глубокие и значимые связи.

Зависимые от мнения других

По большей части этот знак характеризуется сдержанностью снаружи, но внутри скрывается уязвимое сердце. Девы, управляемые Меркурием, планетой общения, обладают острым чувством самосознания. Их особая чувствительность проистекает из глубокого самоанализа и склонности чрезмерно анализировать свои эмоции. Девы могут бороться с самокритикой и неуверенностью в себе, что делает их уязвимыми для мнения других.

Очень ценят отношения

Обладатели этого знака зодиака ассоциируются с гармонией и равновесием. Однако под дипломатическим фасадом Весов кроется уязвимость, которая проистекает из их сильного желания общения и одобрения. Весы, находящиеся под влиянием Венеры, планеты любви и красоты, очень ценят отношения. Их уязвимость возникает из-за боязни конфликта и склонности отдавать предпочтение потребностям других над своими.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал-ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения не могут быть проверены или доказаны научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобное. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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