Вопреки логике: почему люди пьют чай в жару

Оказывается, горячий чай в жаркое время может принести только пользу.

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Почему люди пьют чай в жару / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

В жаркое время года мы все ищем, чем удалить жажду и облегчить страдания. В ход идут охладительные напитки или мороженное, но мало кто знает, что решить этот вопрос может горячий чай.

Никакой логики, но это работает

Пить горячий чай в жару имеет охлаждающий эффект на организм. Когда мы пьем горячий чай, он вызывает потливость, и в результате испарение пота с поверхности кожи охлаждает нас. Таким образом, пить горячий чай в жаркую погоду становится неким противоречием, которое на самом деле работает.

Быстрый способ утолить жажду

В жаркую погоду наше тело теряет больше жидкости и электролитов через потоотделение. Пить чай, особенно холодный или прохладный, помогает нам быстро восстановить потерянные жидкости и электролиты.

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Более того, чай содержит полезные антиоксиданты, которые могут помочь защитить клетки от повреждений и поддержать общее здоровье.

Расслабление и комфорт

Пить чай в жаркую погоду также может иметь психологический эффект. Чашка горячего или холодного чая может создать ощущение расслабления и комфорта, что особенно ценно в условиях жары. Такой ритуал позволяет нам забыть о нарушениях температурного режима и насладиться моментом благополучия.

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