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Воля или тюрьма: астролог рассказал, что ждёт Медведчука

4 июня 2021, 06:05

По словам астролога, судьба кума Путина решится уже в ближайший месяц.

Астролог раскрыл будущее Медведчука
Астролог рассказал, посадят ли Медведчука в Украине всерьез и надолго / УНИАН

Зеленский не кровожадный и не упечет Медведчука за решётку. А раз он не посадит кума Путина, то и к нему самому впоследствии не будет никаких вопросов и претензий, в том числе ему не будет грозить тюрьма за неправомерные решения и посадку Медведчука. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

Тем не менее, астролог уверен, что Зеленский и Медведчук никогда не смогут примириться.

"Самое главное в гороскопе Медведчука (Лев) – Сатурн в Водолее и в оппозиции к Солнцу. А Зеленский – Водолей, пребывающий в оппозиции ко Льву. Потому Львы и Водолеи никогда не могут ужиться, особенно если являются явными врагами и открыто противостоят друг другу. Если, к примеру, с Порошенко Зеленский всегда сможет договориться при желании, так как они – представители одной стихии: Порошенко – Весы, Зеленский – Водолей, а оба эти знака – стихия Воздух. Такие люди всегда могут найти точки соприкосновения. То со Львом Медведчуком у Зеленского точно нет точек соприкосновения, а потому между ними неизбежна война", – пояснил Росс.

Впрочем, несмотря на эту войну, Владимир Зеленский обладает мягким характером, а потому хочет не посадить Медведчука, а, например, обменять его на украинских граждан, которые находятся в российских тюрьмах и застенках, убеждён астролог.

Потому, по прогнозам Влада Росса, Медведчук рано или поздно окажется в Крыму.

Читайте такжеЗачистка флангов: чем Медведчуку и Порошенко грозят "пленки" Медведчука"Его или обменяют на кого-то, или попросту отпустят. Большого тюремного срока в его жизни не предвидится. Зеленский – не кровожадный, и он не будет пытаться гнобить Медведчука так, как Янукович – Тимошенко в тюрьме", – отметил астролог.

Так что, по мнению Росса, в результате определённых договоренностей Медведчук сможет вздохнуть свободно довольно скоро.

"Не исключено, что это случится уже в июне этого года благодаря договорённостям Байдена и Путина в ходе их встречи. Судьба Медведчука решится не у нас, в Украине, а на Западе", – уточнил Влад Росс.

Кроме того, по словам астролога, в июне Меркурий в гороскопе Медведчука соединится с Юпитером, что откроет перед ним прекрасную возможность выйти из-под стражи, из-под домашнего ареста.

"Так что в начале лета судьба Медведчука должна решиться благоприятно для него. Да и Сатурн уже не будет в оппозиции к его Солнцу, как сейчас. С нынешним положением Сатурна как раз и связаны наложенные на него ограничения и нависшая над ним опасность тюрьмы", – резюмировал Росс.

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астролог Петр Порошенко Владимир Зеленский Виктор Медведчук Влад Росс астрологический прогноз
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