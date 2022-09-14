Волосы перестанут выпадать через неделю: секретный рецепт действенной маски от японок

Как быстро отрастить волосы дома / ua.depositphotos.com

Стресс, недосыпание, усталость или отсутствие нормального питания - это все то, что влияет на состояние наших волос и значительно ухудшает их. Нередко женщины, живущие в таком ритме, имеют проблему с выпадением волос или не могут их отросить, потому что пряди постоянно ломаются.

Оказывается, решение проблемы есть и на него не нужно тратить сотни гривен. Японки, имеющие длинную и роскошную шевелюру, поделились своим секретом.

Средство, которое они регулярно используют, готовится дома очень быстро и легко. Некоторые продукты, необходимые для этого, даже найдут на кухне у хозяек.

Что необходимо для приготовления средства

1 луковица,

1 столовая ложка пажитника,

1 столовая ложка риса,

1 чайная ложка гвоздики.

стакан воды,

1 столовая ложка кокосового масла (можно использовать другое).

Как быстро отрастить волосы дома / Instagram

Как приготовить средство для роста волос

Одну луковицу следует нарезать, необязательно мелкими кусочками. Лук, рис, пажитник и гвоздику следует залить водой и поставить на плиту. Все это необходимо варить около 10 минут.

После этого следует забрать из огня раствор и процедить. К средству следует добавить кокосовое масло, но можно использовать и другое.

Как применять средство

Готовый раствор удобнее всего хранить во флаконе-спрее. Его следует распределить на корни. Голову следует замотать пищевой пленкой и оставить на час. Этого времени будет достаточно, чтобы средство впиталось в кожу головы и начало действовать. После этого нужно помыть голову.

Средство можно хранить в холодильнике. Пользоваться им можно два раза в неделю.

Японки уверяют, что результат будет ощутим уже через неделю и выпадение волос значительно уменьшится. Однако следует отметить, что все индивидуально, поэтому лучше не ожидать от средства чуда, ведь все зависит не только от него.

Ранее Главред рассказывал, как правильно мыть голову чтобы волосы надолго оставался свежим и что категорически нельзя делать во время мытья головы.

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