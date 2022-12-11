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Волосы будут сиять как после салона: максимально простой рецепт маски из оливкового масла

11 декабря 2022, 21:59
Оливковое масло прекрасно может увлажнить волосы и избавить их от тусклости.
волосы
Маска для волос из оливкового масла / Коллаж фото Instagram

Волосы - это то, что может привлечь внимание окружающих. Если мимо проходит девушка с ухоженными, сияющими и длинными волосами, то на нее, скорее всего, будут обращать внимание и мужчины, и женщины.

Однако далеко не всем повезло иметь шикарные волосы от природы. Часто женщинам приходится бороться с тусклостью, секущимися кончиками и надоедливой пушистостью из-за того, что пряди электризуются.

Даже дорогие шампуни, маски для волос, кондиционеры и сыворотки не всегда могут дать желаемый результат. К тому же придется потратить немалую сумму на то, что купить именно то, что подойдет вам.

Но оказывается, помочь решить все эти проблемы может обычное оливковое масло. Его можно приобрести чуть ли не в каждом продуктовом магазине. Именно из него красавицы готовят маску для волос.

Есть множество видов этого продукта, но лучше отдать предпочтение маслу первого холодного отжима. Также вам может понадобиться эфирное масло.

Как приготовить маску для волос из оливкового масла

Вам понадобится пол стакана оливкового масла и 4-5 капель эфирного масла. Если у вас очень длинные волосы, то пропорции можно увеличить.

Все это следует вылить в стеклянную миску и хорошенько смешать. Оливковое и эфирное масло нужно разогреть на водяной бане или в микроволновой печи. При разогреве в микроволновке будет достаточно 30 секунд. Масло должно стать теплым, но ни в коем случае не горячим. Если у вас нет пищевого или бесконтактного термометра, то можно осторожно проверить температуру кончиком пальца.

Как пользоваться маской

Перед тем как наносить маску на волосы, пряди необходимо тщательно расчесать. Процедуру лучше делать над раковиной.

Необходимо перевернуть голову, чтобы волосы были в раковине. После этого можно начинать смазывать пряди маской. В этот момент Вы даже можете окунуть кончики волос в миску с маслом, если они особенно сухие.

После этого нужно выдавить из волос лишнее масло обратно в миску и сделать пучок на макушке. Эту маску следует держать на прядях около 30 минут. Лучше позаботиться о том, чтобы масло не испачкало одежду или мягкую мебель дома.

Если время уже истекло, то можете идти смывать маску большой порцией шампуня. После первого мытья следует снова нанести шампунь, но можно уже использовать меньшее его количество. Убедитесь в том, что вам удалось полностью смыть масло, потому что в противном случае волосы будут выглядеть жирными.

После этого можно закрепить эффект кондиционером для волос. Главное не наносить его на кожу головы. Красавицы пользуются такой маской раз в 2-4 недели. Все зависит от того, как часто вы моете голову шампунем.

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