Волосы будут постоянно выпадать: 6 компонентов, которые делают шампунь невероятно вредным

Некоторые компоненты, которые можно найти в составе средства для мытья головы, могут спровоцировать зуд кожи головы, ломкость или даже выпадения волос.

Как выбирать шампунь и не повредить волосы во время мытья / pixabay

Качественный уход за волосами – это то, что может подарить ему здоровый вид, природный блеск, отсутствие секущихся кончиков. В погоне за шикарной шевелюрой женщину могут тратить кучу денег на различные шампуни, кондиционеры, маски и масла.

Однако даже в дорогих шампунях могут быть ингредиенты, которые навредят не только волосам, но могут привести даже к выпадению большого количества волос. Трихологи называют 6 таких ингредиентов, на которые следует обратить внимания в составе.

Лаурилсульфат натрия (SLS)

Это химический элемент, который помогает средству лучше пениться. Он повреждает белковое соединение в фолликулах и приводит к ломкости и выпадению волос.

Парабены

Если вы видите в составе пропилпарабен или метилпарабен, то это означает, что они увеличивают срок годности средства. С ними пользоваться шампунем можно в течение двух лет после открытия. Однако эти парабены могут вызвать свербеж и шелушение кожи, что может спровоцировать выпадение волос.

Хлорид натрия

Постоянное использование средства с высокой концентрацией этого элемента может вызвать сухость и зуд кожи головы. В будущем он может спровоцировать выпадение волос.

Спирт

Большинство средств для ухода за волосами имеют в своем составе спирт. Но если вы видите пропанол и изопропиловый спирт, то это означает, что шампунь может сушить волосы и делать их более ломкими.

Пропиленгликоль (ПЭГ)

Этот элемент также известен как полиэтилен или полиоксиэтилен. Он выполняет роль загустителя. Однако этот компонент вытягивает из волос влагу, делает его ломким и может спровоцировать выпадение.

Диэтаноламин (ДЕА) и триэтаноламин (ТЕА)

Эти компоненты являются синтетическими пенообразователями и эмульгаторами. Они могут повредить естественный кератин и вызвать зуд кожи головы.

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