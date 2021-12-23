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Воинский учет украинок: кого и когда могут забрать на службу

23 декабря 2021, 16:41
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Женщин будут призывать только в крайнем случае.

Ранее все женщины шли в армию добровольно / Соцсети

Украинских женщин будут призывать на воинскую службу только в крайнем случае. В частности, при введении военного положения или особом периоде мобилизации.

По словам начальника управления персонала Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, за все время мобилизации в стране ни одна женщина не была призвана без своего согласия.

"Только в крайнем случае такие военные специалисты женщины будут призваны на воинскую службу. При введении военного положения или в особый период во время мобилизации", - подчеркнул Горбач.

Также он добавил, что в мирное время происходит накопление военного ресурса, проводится качественная и количественная характеристика всех военных специальностей. Но такие специалисты будут вызваны, только в случае крайней необходимости", - отметил представитель ВСУ и добавил, что в течение шести волн мобилизации в нашей стране было призвано 200 тысяч человек.

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Военный учет для женщин

В Украине вступил в силу новый приказ Министерства обороны. В нем утвержден перечень отраслей и профессий для женщин, обязанных стать на военный учет.

Речь идет о работницах, занятых в 35 сферах деятельности, которые охватывают почти весь спектр рынка труда - от общественного питания до банковского дела.

Без военного билета женщины не смогут трудоустроиться. А если работодатель закроет на это глаза, то получит солидный штраф - от 5100 до 8500 грн.

Позже в Минобороны объяснили, что указ издан во исполнение изменений в закона о воинской обязанности и военной службе от 30 марта 2021 года.

Теперь женщины указанных в приказе профессий и специальностей будут обязаны встать на воинский учет, если они пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и имеют возраст от 18 до 60 лет.

В то же время в Минобороны пока не сообщили, в течение какого времени женщины должны встать на учет в военкомате.

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