Воинский учет украинок: кого и когда могут забрать на службу

Женщин будут призывать только в крайнем случае.
Украинских женщин будут призывать на воинскую службу только в крайнем случае. В частности, при введении военного положения или особом периоде мобилизации.
По словам начальника управления персонала Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, за все время мобилизации в стране ни одна женщина не была призвана без своего согласия.
"Только в крайнем случае такие военные специалисты женщины будут призваны на воинскую службу. При введении военного положения или в особый период во время мобилизации", - подчеркнул Горбач.
Также он добавил, что в мирное время происходит накопление военного ресурса, проводится качественная и количественная характеристика всех военных специальностей. Но такие специалисты будут вызваны, только в случае крайней необходимости", - отметил представитель ВСУ и добавил, что в течение шести волн мобилизации в нашей стране было призвано 200 тысяч человек.
Военный учет для женщин
В Украине вступил в силу новый приказ Министерства обороны. В нем утвержден перечень отраслей и профессий для женщин, обязанных стать на военный учет.
Речь идет о работницах, занятых в 35 сферах деятельности, которые охватывают почти весь спектр рынка труда - от общественного питания до банковского дела.
Без военного билета женщины не смогут трудоустроиться. А если работодатель закроет на это глаза, то получит солидный штраф - от 5100 до 8500 грн.
Позже в Минобороны объяснили, что указ издан во исполнение изменений в закона о воинской обязанности и военной службе от 30 марта 2021 года.
Теперь женщины указанных в приказе профессий и специальностей будут обязаны встать на воинский учет, если они пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и имеют возраст от 18 до 60 лет.
В то же время в Минобороны пока не сообщили, в течение какого времени женщины должны встать на учет в военкомате.
Читайте также:
- Решение будет принято без промедлений: в СНБО оценили шансы введения военного положения Украине
- США предоставят Украине еще больше военной техники: у Байдена заявили о готовности к вторжению РФ
- Украинские женщины обязаны стать на военный учет: кого не возьмут на работу без "военных" документов
- По примеру Израиля: почему в Украине заговорили о военном учете для женщин