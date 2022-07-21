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Военный учет для женщин 2022: кого коснется и кому приготовиться

21 июля 2022, 06:30

С 1 октября нынешнего года в Украине начнется процесс постановки женщин на военный учет. Главред разобрался, дамы каких профессий, по документам, нужны в ВСУ.

ВСУ, женщины
Воинский учет для женщин 2022: кого коснется и кому приготовиться / коллаж УНИАН

С 1 октября нынешнего года Минобороны начнет принимать на военный учет женщин ‒ как говорится в приказе №313. Военный учет - это когда украинки (равно как и украинцы), которые имеют определенные профессии, обязаны будут прийти в военкоматы (они же ТЦК, пройти медицинскую комиссию и тому подобное).

Военный учет для женщин профессии

Такой перечень строго закреплен приказом №35 украинского военного ведомства от 7 февраля нынешнего года. И список профессий военнообязанных женщин выглядит следующим образом:

  • химики, химики-технологи и биологи;
  • специалистки в сфере телевидения и радиотехники;
  • инженеры-компьютерщики, специалистки по информационным технологиям,
  • метрологи и прочие специалистки по измерительным приборам;
  • географы, физики и астрономы;
  • специалистки по пищевой отрасли;
  • специалистки тылового обеспечения вооруженных сил;
  • медики-физиотерапевты и реабилитологи, специалистки по фармакологической промышленности, медики-стоматологи;
  • специалисты по биологическим технологиям и биологической инженерии;
  • специалисты по ветеринарному делу и гигиене;
  • психологи, соцработники, специалисты по социальному обеспечению;
  • маркетологи, специалисту по менеджменту, бизнесу, экономике, банковскому делу и страхованию;
  • специалисты по издательскому делу.

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Военный учет женщин 2022 ‒ что изменится с 1 октября

На данный момент любая женщина-гражданка Украины имеет право и добровольно пойти в украинскую ‒ безотносительно того, какую она имеет профессию. Но, с 1 октября командование ВСУ обязано будет обязано регистрировать на военный учет дам по новому перечню специальностей и профессий.

Военный учет, женщины

Военный учет женщин с медицинским образованием

Женщины медики, состоящие на военном учете, могут быть мобилизованы на военную службу в военное время. Как говорят эксперты, медицинская специальность входит в "Перечень № 711" ‒ сейчас медсестры являются военнообязанными, равно как и другие медицинские работники.

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Автор: Егор Бунин
ВСУ призыв военный учет женщин
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