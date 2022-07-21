Военный учет для женщин 2022: кого коснется и кому приготовиться

Воинский учет для женщин 2022: кого коснется и кому приготовиться / коллаж УНИАН

С 1 октября нынешнего года Минобороны начнет принимать на военный учет женщин ‒ как говорится в приказе №313. Военный учет - это когда украинки (равно как и украинцы), которые имеют определенные профессии, обязаны будут прийти в военкоматы (они же ТЦК, пройти медицинскую комиссию и тому подобное).

Военный учет для женщин профессии

Такой перечень строго закреплен приказом №35 украинского военного ведомства от 7 февраля нынешнего года. И список профессий военнообязанных женщин выглядит следующим образом:

химики, химики-технологи и биологи;

специалистки в сфере телевидения и радиотехники;

инженеры-компьютерщики, специалистки по информационным технологиям,

метрологи и прочие специалистки по измерительным приборам;

географы, физики и астрономы;

специалистки по пищевой отрасли;

специалистки тылового обеспечения вооруженных сил;

медики-физиотерапевты и реабилитологи, специалистки по фармакологической промышленности, медики-стоматологи;

специалисты по биологическим технологиям и биологической инженерии;

специалисты по ветеринарному делу и гигиене;

психологи, соцработники, специалисты по социальному обеспечению;

маркетологи, специалисту по менеджменту, бизнесу, экономике, банковскому делу и страхованию;

специалисты по издательскому делу.

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Военный учет женщин 2022 ‒ что изменится с 1 октября

На данный момент любая женщина-гражданка Украины имеет право и добровольно пойти в украинскую ‒ безотносительно того, какую она имеет профессию. Но, с 1 октября командование ВСУ обязано будет обязано регистрировать на военный учет дам по новому перечню специальностей и профессий.

Военный учет женщин с медицинским образованием

Женщины медики, состоящие на военном учете, могут быть мобилизованы на военную службу в военное время. Как говорят эксперты, медицинская специальность входит в "Перечень № 711" ‒ сейчас медсестры являются военнообязанными, равно как и другие медицинские работники.

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