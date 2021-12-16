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Военная помощь от США: Кулеба указал на три главных аспекта

16 декабря 2021, 22:02

Министр добавил, что главная помощь США в противодействии агрессии России - экономические санкции против Москвы.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба высказался о военной помощи США / УНИАН

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сегодня озвучил три основных направления военной помощи США в противостоянии с Россией в интервью телеканалу CNBC.

По словам министра, этими направлениями являются:

  • оружие,
  • разведывательная информация
  • экономические санкции против Москвы.

Дмитрий Кулеба также напомнил, что Украина уже более семи лет противодействует агрессии России. По его словам, за это время украинцы научились противостоять попыткам нападения со стороны Москвы.

"В то же время, американское оружие, военные технологии и углубленный обмен разведывательной информацией способны спасать жизнь украинских военных и помогать нам обороняться", - уточнил Кулеба.

Министр добавил, что главная помощь США в противодействии агрессии России - экономические санкции против Москвы.

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Военная помощь от США


Ранее мы писали о том, что Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2022 год на сумму 778 млрд долларов - он предусматривает выделение 300 млн долларов на оказание военной помощи Украине.

Администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает возможность отправить дополнительное вооружение в Украину на фоне опасений относительно возможного вторжения России. Штаты собираются предоставить Украине новые противотанковые ракеты Javelin, минометы, системы противовоздушной обороны и ракеты Stinger, а также вертолеты Ми-17.

Также в Украину могут отправить военных советников.

Глава комитета Сената США по иностранным делам Боб Менендес внес поправку, которая повлечет за собой каскад санкций против высокопоставленных российских чиновников, газопровода Северный поток-2, крупных финансовых учреждений, транзакций с государственным долгом и т.п. в случае вторжения в Украину.

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