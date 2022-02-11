Воду после варки свеклы используют в народной медицине: от чего может помочь отвар

Как использовать воду после варки свеклы / коллаж Главред

​Свёкла — чрезвычайно полезный корнеплод, поэтому не стоит спешить и сливать в раковину воду, которая осталась после ее приготовления.

Свекольный отвар - это хорошее слабительное и мочегонное средство, пишут в Сети.

Кроме того, свекольный отвар поможет оздоровить печень. Чтобы приготовить данный отвар, необходимо свеклу залить водой (3 л) и кипятить, пока воды не станет в 3 раза меньше. Потом свеклу натереть на тёрке и кипятить ещё минут 20. Получившийся отвар необходимо процедить и можно употреблять в пищу.

Также свекольный отвар используют в народной медицине.

Для ополаскивания волос

Напиток используется для избавления от перхоти, придания волосам ухоженного и здорового вида. Также он придает волосам мягкость и послушность.

Реклама

Для этого заранее приготовленный отвар остудить и споласкивать волосы после мытья шампунем, втирая его в кожу головы.

От трещин в пятках

Для избавления трещин на пятке с помощью свекольного отвара необходимо применять его ежедневно. Приготовьте немного горячую ванночку в заранее приготовленную емкость. Опустите в него ноги на 20-30 мин. После вытрите насухо стопы и смазать их кремом, для закрепления эффекта можно надеть носки.

Читайте также: