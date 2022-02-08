Воду после варки макарон повара называют "жидким золотом": куда ее применяют

Куда применить воду после варки макарон? / коллаж Главред

Жидкость при готовке макарон почти все сливают в раковину, но процессе кипения из муки в воду выделяется крахмал, который делает воду полезной - эту беловатую мутную жидкость повара называют "жидким золотом".

Именно эта вода поможет сделать соус для пасты густым и однородным, пишет издание The Huffington Post.

Во время создания соуса вода из-под макарон нужна для эмульсификации, поскольку вода и масло в смеси расслаиваются.

Эмульсификация — это процесс соединения в однородную смесь двух жидкостей, которые иначе бы не соединились. Содержащийся в муке крахмал выступает как эмульгатор и загуститель.

Чтобы сделать соус намного гуще, добавьте пару ложек воды из-под макарон в свой соус и медленно перемешайте. В результате вы получите кремовую консистенцию.

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Есть и ещё один плюс применения этой жидкости. Если не промывать макароны после варки, на них останется слой крахмала, который скрепит их с соусом. Тогда вкус вашей пасты будет ещё гармоничнее.

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