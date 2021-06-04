Водная проблема Крыма: астролог рассказал, превратится ли полуостров в пустыню

Астролог рассказал, как решится проблема дефицита пресной воды в Крыму / УНИАН

Водная проблема Крыма решится в ближайшее время, и произойдёт это в ходе встречи президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина, которая состоится в июне. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По мнению астролога, Украину попросту заставят вновь пустить воду на полуостров.

"На встрече Байдена и Путина будет достигнута договорённость: в обмен на гарантии от Путина о том, что Россия не нападёт на Украину и не будет предпринимать против нее никаких военных операций (а самый опасный в этом плане период – вторая половина июля и август, когда Марс будет проходить по Дому катастроф в гороскопе Украины), Украина будет должна пустить воду в Крым. Состоится такой обмен: Зеленский даст воду в Крым, и за это Украина получит реальное перемирие без выстрелов на Донбассе", – рассказал Влад Росс.

Впрочем, по словам астролога, этот шаг будет верным, ведь в Крыму до сих пор остаётся множество граждан Украины, людей, считающих себя украинцами и сохраняющих украинский паспорт – по отношению к этим людям так будет правильно.

"Да и вообще, зачем Украине пустыня вместо Крыма, которую она рискует получить после деоккупации полуострова?", – задаётся вопросом Влад Росс.

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Таким образом, для того, чтобы российские десантники не ворвались в Херсонскую область с территории Крыма и РФ, будет достигнута договоренность о том, что Украина запустит воду на полуостров, отметил астролог.

"Однако, если прозвучит хоть один новый выстрел, Украина сможет снова в один момент перекрыть воду", – предостерёг Росс.

При этом астролог отметил, что все идёт к тому, что у Владимира Путина включится последний годовой соляр – 7 октября этого года.

"И мы все желаем Путину счастья. На том свете", – добавил Влад Росс.

Тем не менее, астролог считает, что Россия не оставит Украину в покое даже в обмен на воду в Крым, поскольку всеми силами будет пытаться не допустить того, чтобы Украина стала членом НАТО.

"Но – как только с должности канцлера Германии уйдет Ангела Меркель, Украине сразу будет предоставлен ПДЧ, как Грузии и Молдове. Именно Меркель тормозила вступление Украины в НАТО и ЕС последние 12 лет", – отметил Росс.

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