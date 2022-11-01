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Вода не всегда помогает: как избавиться от икоты взрослому, ребенку и младенцу

1 ноября 2022, 14:34

Икота — это непроизвольные сокращения диафрагмы, мышцы, которая разделяет грудь и живот и играет важнейшую роль в дыхании.

Икота
Как остановить икоту у взрослого, ребенка и младенца / pixabay.com

Икота - довольно неприятное явление, которое беспокоит как взрослых, так и детей. С медицинской точки зрения икота – это внезапное сокращение диафрагмы и межреберных мышц.

Этот спазм на фоне закрытой гортани вызывает звук икоты и легкое подергивание тела.

Как избавится от икоты взрослому человеку?

Наука не предложила ни одной достоверной причины икоты, но есть гипотезы:

  • выпили что-то газированное, и пузырьки газа раздражают мышцы и нервы;
  • выпили слишком много алкоголя;
  • покурили;
  • вдохнули слишком много воздуха — когда мы выдыхаем больше, чем вдыхаем, снижается уровня углекислого газа, что нарушает характер дыхания, и это может вызвать икоту;
  • поели слишком много и слишком быстро;
  • съели что-то горячее или холодное – икота может быть вызвана изменением температуры тела.

Икоту также могут провоцировать страх, стресс, беспокойство или волнение.

У людей с хронической или частой икотой может быть и ряд проблем со здоровьем – респираторные заболевания, такие как астма или пневмония, желудочно-кишечные заболевания.

Есть несколько средств, которые, по мнению врачей, действительно работают.

Вдохните, вдохните и выдохните. Сделайте длинный глубокий вдох и задержите дыхание на 10 секунд. Затем сделайте еще один небольшой вдох и задержитесь еще на 5 секунд. А затем медленно выдохните.

Это средство рекомендуют многие врачи. Смысл в том, чтобы увеличить уровень углекислого газа, расслабить диафрагму и дыхательные пути.

Наклонитесь и выпейте воды. Еще один отличный способ избавиться от икоты – наклониться в пояснице и пить воду из чашки, стоящей на полу, через соломинку. Известно, что это помогает расслабить диафрагму и остановить икоту. Убедитесь, что вы делаете это осторожно. Считается, что это один из лучших способов остановить икоту и предотвратить ее повторное появление.

Быстро глотайте воду или пейте ее через полотенце. Сделайте подряд 10 быстрых глотков воды. Когда вы глотаете, ритмичные сокращения пищевода преодолевают спазмы диафрагмы. Если это не сработает, накройте стакан бумажным полотенцем и пейте через него. Вам придется еще сильнее "тянуть" диафрагму, чтобы втянуть воду.

Прижмите колени к груди. Когда у вас икота, нужно успокоить диафрагму, и один из самых простых способов сделать это – прижать колени к груди. Удерживайте их некоторое время, пока икота не прекратится.

Как избавится от икоты ребенку?

Икота у маленького ребенка не наносит вред здоровью, но нужно приложить максимум усилий к тому, чтобы приступ закончился. Ни в коем случае нельзя пугать младенца – бабушкин способ быстрого избавления от икоты может спровоцировать нарушения нервной системы, так как она еще не полностью сформирована. Оптимальным решением станет кипяченная вода – буквально несколько глотков и уже через 10-30 секунд диафрагма перестанет судорожно сокращаться.

Как избавиться от икоты у детей старшего возраста:

  • рассосать и медленно прожевать/проглотить кружочек лимона;
  • маленькими глотками медленно выпить стакан воды комнатной температуры;
  • съесть 1-2 чайные ложки сахара, запив его водой (лучше – рассосать 2 кусочка рафинада).

Как избавится от икоты младенцу?

Важно во время кормления правильно прикладывать малыша к груди, чтобы ему в желудок не попадал лишний воздух. Этого правила нужно придерживаться и в случае, если вы кормите малыша из бутылочки. А после кормления немного поносите ребенка в вертикальном положении.

Что делать, если ребенок икает:

  • взять его на руки в вертикальном положении и делать поглаживающие движения по спине. Это поможет успокоить спазмы при сокращении диафрагмы;
  • предложить пустышку, если малыш с ней знаком. Она также может уменьшить спазмы.

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Автор: Сергей Кущ
лайфхак икота
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