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Вода натворит бед: астролог предрек масштабные катастрофы в 2022 году

13 декабря 2021, 07:10

Астролог Влад Росс рассказал, какие катастрофы и когда могут произойти в Украине и в мире в 2022 году.

По прогнозу астролога, больше всего бед в 2022 году наделает вода
Астролог Влад Росс предостерег о возможном падении астероида на Землю в 2022 году и назвал дату вероятной катастрофы / фото: porogy.zp.ua

Миру и Украине в новом 2022 году не избежать потрясений и катастроф. Радует лишь то, что опасный период не будет длиться весь год, а ограничится парой месяцев. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, февраль и март 2022 года являются наиболее сложными месяцами, когда возможны разнообразные катаклизмы и катастрофы. При этом больше всего бед наделает вода.

"Как раз в это время Юпитер войдет в зодиакальный знак Рыб, что создаст угрозы от воды: цунами, затопления, наводнения. На дно может уйти Южная Америка, а также западная ее часть, Австралия, Дальний Восток, Таиланд, Индокитай, Китай, Индия. Европу это коснется в меньшей мере. По всему миру будет очень много воды. Так что на смену бедствию в виде огня и пожаров, которые были в 2021 году, придет другая напасть – большая вода", – отметил Влад Росс.

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Самыми опасными и напряженными датами в плане катастроф, по прогнозу астролога, станут 1-3 февраля и 1-3 марта.

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Катастрофический период, по словам Влада Росса, также будет обусловлен большим парадом планет, когда в одном градусе соберутся сразу девять планет – все, кроме Урана. И случится этот "парад" 2 марта.

"Этот день будет настолько неблагоприятен и опасен, что именно в эту дату с большим скоплением двоек на Землю даже может упасть метеорит или астероид. Впрочем, это может случиться еще в феврале", – предостерег Росс.

Украина также не сможет избежать опасностей и потрясений в 2022 году, считает астролог.

"Для нашей страны наиболее неблагоприятная ситуация сложится в мае, особенно в 20-х числах. В это время возможны утечки опасных веществ, возникнет угроза взрывоопасных ситуаций и катастроф техногенного характера", – уточнил Влад Росс.

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