"Во всех подразделениях теробороны вспышки": врач гневно напомнил украинцам о коронавирусе

Сейчас спад заболеваемости, закончилась очередная волна и война здесь не имеет никакого значения / Reuters

Украинцы продолжают болеть ковидом и военные тоже. И наше счастье, что сейчас курсирует легкий штамм Омикрон.

Об этом на своей странице в Facebook написал врач-анестезиолог и автор книги Иван Черненко.

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По его словам, более 100 тысяч украинцев умерли за время пандемии от ковида, среди них были и дети, и молодежь, и пожилые люди. "Не могу себе даже представить, сколько бы еще мы потеряли, если бы сейчас доминировала Дельта среди замкнутых/тесных коллективов военных", - говорит он.

Черненко добавляет, что с 24 февраля абсолютно во всех подразделениях ТРО, с которыми я общался лично, были вспышки ковида в более или менее легкой форме болело большинство подразделений. Госпитализаций было мало, потому что более легкий штамм и часть все же успели вакцинироваться.

"Сейчас спад заболеваемости, закончилась очередная волна и война здесь не имеет никакого значения. Другое дело, что перемещение большого количества людей делает новые вызовы и возможны новые волны ковида, а возможны даже вспышки других инфекций.Поэтому прекратите делать из себя дураков и писать об "отмененном ковиде" намекая на его неважность и вымышленность. Вы этим презираете, как минимум, умерших от коронавируса. Сегодня вы шутите, что война отменила ковид, а завтра что-то отменило Бучу. И помните, что главным спонсором антиковидной истерии была Россия, поэтому перестаньте цитировать их методики", - призывает к осторожности врач.