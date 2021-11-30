Во Львове преступники ограбили и подожгли салон красоты с посетителями

Во Львове напали на салон красоты / Варта-1

В центре города Львова на улице Шота Руставели во вторник, 30 ноября, неизвестные ворвались в помещение салона красоты.

Как сообщает местное издание Варта-1, злоумышленники ограбили присутствующих и подожгли помещение.

Работница заведения рассказала, что около 20:00 к ним ворвались неизвестные и запрыскали помещение газом. После этого злоумышленники украли у работников мобильные телефоны и личные вещи. Также нападавшие подожгли салон красоты с людьми внутри и скрылись.

В комментарии ТСН.ua спикер Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская подтвердила инцидент. Она сообщила, что правоохранители расследуют нападение.

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"Сейчас устанавливаем обстоятельства и личности причастных", — пояснила Светлана Добровольская.

О том, есть ли из-за нападения потерпевшие, пока неизвестно.

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