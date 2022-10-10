Вместо десятков покупных средств: как использовать лимонную кожуру

Как использовать лимонную кожуру / скриншот

Шкурки от лимона обычно выбрасывают в мусорное ведро, но опытные хозяйки нашли для нее много применений в домашних условиях.

"Отходы" от лимона могут сильно выручить в самый ответственный момент и заменить магазинные средства.

Очистит от накипи

Чтобы удалит известковый налёт в чайнике следует положить горсть порезанной тонко лимонной кожуры, залейте её водой и доведите до кипения. После этого следует выключить газ, а как чайник остынет (примерно через час) почистить чайник и хорошенько его сполоснуть.

Удалит жир

Грязные сковородки и столы, а также поверхности кухонных плит поможет очистить следующий способ: посыпьте половинку лимона солью и потрите её жирные места на сковородках, столах, кухонных плитах. После чего сполосните и вытрите поверхность полотенцем.

Чистка и дезинфекция разделочных досок

Лимон сам по себе обладает антибактериальными свойствами, и именно поэтому с помощью лимона можно продезинфицировать кухонные разделочные доски. Просто протрите разделочные доски половинкой лимона, а через несколько минут сполосните доску чистой водой.

Очистит микроволновку

Есть много средств для чистки микроволновки. Очистить загрязнённую микроволновую печь внутри можно простым и экологически чистым способом. Наполните половину стеклянной чашки (специальной для микроволновки ёмкости) водой и положите в неё цедру (кожуру) лимона и поставьте затем кружку с цедрой лимона в микроволновку на 5 минут (можно на стандартный режим). Вода с кружки будет испаряться, а пар конденсироваться на стенках микроволновки. После этой процедуры следует протереть стенки микроволновой печи сухим чистым кухонным полотенцем.

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