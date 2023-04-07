Власть Путина будет "трещать по швам", а контрнаступление ВСУ - "мощным и неожиданным" - астролог

Влад Росс прогнозирует, что большое контрнаступление украинской армии начнется после 20 апреля.

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После контрнаступления ВСУ власть Путина будет "трещать по швам" / Коллаж фото Главред, скрин

Российскому диктатору Владимиру Путину осталось недолго. Уже совсем скоро его власть "будет трещать по швам". Об этом заявил известный астролог Влад Росс, сообщает ТСН.

Уже сейчас разворачивается "важная ситуация" перед большим украинским контрнаступлением, которого так ждут украинцы и боятся оккупанты. По данным астролога, оно начнется уже после Пасхи, которая состоится 16 апреля. Росс говорит, что период ретроградного Меркурия после затмения является отличным временем для возвращения земель.

"Наступление начнется после 20 апреля. Власть Путина будет трещать по швам. Я вижу мощное наступление, неожиданное", - говорит Влад Росс.

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Он предсказывает, что главным направлением для украинского наступления будет Волноваха. Он не исключает создания большого "котла", в который попадут оккупанты.

"Не исключаю, что будет направление на Луганскую область. Пять возможных направлений захвата территорий, которые мы потеряли. Но во время ретроградного Меркурия мы все можем вернуть. Будет что-то потрясающее, особенно в мае", - обнадежил астролог.

Влад Росс также предсказывает, что в будущем Украина, Польша и Литва создадут мощное "государство", которое станет одним целым в Европейском Союзе.

Раньше астролог Влад Росс назвал удачные дни апреля-мая для ВСУ. В апреле и мае 2023 года Вооруженные силы Украины смогут достичь блестящих результатов в борьбе с российскими оккупантами, и для успешных действий украинских защитников будет несколько крайне благоприятных периодов до начала лета.

Напомним, ранее астролог, хиромант и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян указал самые успешные даты для контрнаступления ВСУ. По его словам самым сильным месяцем для осуществления контрнаступления украинских войск является апрель этого года. При этом лучшими датами для движения вперед наших защитников являются 21-22 апреля, а также частично 5 апреля.

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