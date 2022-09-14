Владельцы дешевых духовок кладут в них фольгу: зачем они так делают

Зачем кладут фольгу в духовку / pixabay.com

Многие хозяйки используют фольгу на кухне, но только единицы знают, как ее применить не по прямому назначению.

Оказывается, что такой популярный расходник может не только помочь вам в приготовлении различных блюд, но и неплохо сэкономить ваши деньги и время.

Например, если вы не хотите часто мыть саму плиту, то можно укрыть ее поверхность фольгой, вырезав лишь отверстия для конфорок. Такой способ применений фольги знают многие, но перейдем к самому интересному - зачем люди кладут фольгу в духовку.

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Если ваш духового шкафа, который отвечает всем современным тенденциям, то не стоит переживать и этот лайфхак вам не пригодится.

В чем заключается хитрость

Фольгой укрывают весь противень. После ставят форму с выпечкой и выставляют время на таймере. Благодаря свойствам фольги пирог не получится подгоревшим снизу и сырым внутри: он пропечется равномерно и идеально.

К тому же, купить фольгу гораздо проще, чем найти средства на дорогой и качественный духовой шкаф.

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