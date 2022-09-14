Владельцы дешевых духовок кладут в них фольгу: зачем они так делают

Опытные хозяйки всегда найдут способ улучшить и сделать свою жизнь проще.
Многие хозяйки используют фольгу на кухне, но только единицы знают, как ее применить не по прямому назначению.
Оказывается, что такой популярный расходник может не только помочь вам в приготовлении различных блюд, но и неплохо сэкономить ваши деньги и время.
Например, если вы не хотите часто мыть саму плиту, то можно укрыть ее поверхность фольгой, вырезав лишь отверстия для конфорок. Такой способ применений фольги знают многие, но перейдем к самому интересному - зачем люди кладут фольгу в духовку.
Если ваш духового шкафа, который отвечает всем современным тенденциям, то не стоит переживать и этот лайфхак вам не пригодится.
В чем заключается хитрость
Фольгой укрывают весь противень. После ставят форму с выпечкой и выставляют время на таймере. Благодаря свойствам фольги пирог не получится подгоревшим снизу и сырым внутри: он пропечется равномерно и идеально.
К тому же, купить фольгу гораздо проще, чем найти средства на дорогой и качественный духовой шкаф.
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