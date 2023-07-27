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Вкусно, но нельзя: кому противопоказана вареная кукуруза

Сергей Кущ
27 июля 2023, 10:15 обновлено 27 июля, 10:15
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Правильное и разумное употребление кукурузы поможет вам наслаждаться ее вкусом и получать пользу для здоровья.
Кому нельзя есть вареную кукурузу
Кому нельзя есть вареную кукурузу / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Начинается сезон вареной кукурузы, однако, как и любой продукт, у нее есть свои особенности и противопоказания. Мы расскажем в чем заключается польза вареной кукурузы, а также о тех, кому стоит ограничить ее потребление.

Кому полезна кукуруза и вареная кукуруза?

  • Богатый источник питательных веществ: Кукуруза содержит витамины, минералы и антиоксиданты, которые способствуют укреплению иммунной системы, улучшают зрение и обеспечивают хорошую работу сердечно-сосудистой системы.
  • Полезна для пищеварения: Волокна, содержащиеся в кукурузе, способствуют нормализации пищеварения, предотвращают запоры и поддерживают здоровую микрофлору кишечника.
  • Энергетическая ценность: Кукуруза является хорошим источником энергии благодаря содержанию углеводов.

Кому нельзя есть вареную кукурузу?

Пищевая аллергия: У некоторых людей может наблюдаться аллергическая реакция на продукты семейства злаковых, включая кукурузу. В этом случае употребление кукурузы стоит ограничить или исключить из рациона.

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Проблемы с почками: Кукуруза имеет относительно высокий уровень калия, поэтому людям с проблемами с почками и нарушениями баланса калия стоит ограничить потребление этого продукта.

Почему нельзя есть много кукурузы

Употребление кукурузы в умеренных количествах обычно безопасно и даже полезно для большинства людей. Однако, избыток кукурузы или ее продуктов может привести к недостатку важных питательных веществ, так как кукуруза не является полным источником всех необходимых питательных веществ. Также, из-за высокого содержания крахмала, чрезмерное потребление кукурузы может привести к лишнему весу или повышению уровня сахара в крови.

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