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Вкусно, легко и просто: как правильно хранить сосиски в морозилке

2 ноября 2022, 11:29

Сосиски ‒ очень популярный вид мясных полуфабрикатов (из-за своей простоты в готовке). Главред рассказывает, можно ли заморозить сосиски в морозилке.

Сосиски, холодильник
Как правильно хранить сосиски в морозилке / https://ua.depositphotos.com

Сколько хранятся сосиски в морозилке

По стандарту, срок хранения сосисок и время, за которые можно из продать, не должны различаться между собой больше, чем двое-трое суток. Но, по понятным причинам, срок продажи сосисок обычно короче. Соответственно, если сосиски приобретены на рынке на развес и сроки их изготовления достоверно неизвестны, максимальный срок, в течение которого его можно хранить в холодильнике, составляет 72 часа.

Сколько хранятся сосиски в морозильной камере

В морозилке хранить сосиски крайне удобно для кулинарных целей ‒ то есть, в любой момент можно их достать, разморозить. И готовить их дальше ‒ особенно когда не хватает времени находиться у плиты. Соответственно, если сосиски удастся заморозить быстро, то срок их хранения в морозилке не должен длиться дольше 60 дней. Если этот срок будет превышен, то они постепенно теряют вкус и изменяют свою структуру ‒ во время размораживания.

Сосиски, холодильник

Как продлить срок хранения сосисок

Если сосиски не распакованы и сырые, то их вполне легко хранить в морозилке (то строго в "родной" упаковке на складе. Далее ‒ для того, чтобы максимально продлить срок их хранения, вполне логично не открывать упаковку (вплоть до того момента, как их потребуются использовать).

Какой срок годности у сырых сосисок при комнатной температуре? Ответ прост ‒ бактерии крайне быстро растут при температуре от 10 до 30 градусов по шкале Цельсия. Но, как советуют все эксперты и кулинары, от употребления сосисок нужно отказаться и утилизировать их, если те оставались на открытом воздухе дольше, чем на три-четыре часа.

Для того, чтобы еще подольше продлить срок хранения сырых сосисок, как раз и нужно их заморозить. Далее ‒ по-максимуму получится продлить время хранения сосисок в морозилке, после того как обернули их оригинальную складскую упаковку плотной фольгой, либо полиэтиленом, либо специальной бумагой для морозильной камеры, либо поместив упаковку с сосисками в прочный пакет.

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