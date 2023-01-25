Вкуснейший борщ с насыщенным красным цветом: как правильно добавлять уксус в блюдо

Уксус - это тот продукт, который может испортить борщ, но также и сделать его невероятно вкусным.

Сколько нужно добавить уксуса в борщ, чтобы блюдо не потеряло цвет / фото ua.depositphotos.com

Борщ – невероятное и вкуснейшее украинское блюдо. У каждой хозяйки свой рецепт и свои секретики, которые делают это блюдо незабываемым.

Отличным борщом будет тот, который наваристый, имеет насыщенный красный цвет. Однако не каждому под силу добиться этого. Ведь даже свекла может дать цвет по-разному. У одних получается добиться яркого цвета, а у других хозяек борщ становится не красным, а каким-то рыжим.

Опытные хозяйки поделились секретным ингредиентом, которые они добавляют в борщ, чтобы сохранить яркий и насыщенный цвет. Этим ингредиентом является обычный уксус. Не стоит бояться этого продукта и думать, что он может испортить блюдо.

Уксус действительно способен сохранить цвет борща. Без него многие хозяйки могут ощущать, будто борщ не настолько вкусный. Он может дать приятную кислинку. Но тут есть одно "но". Нужно соблюдать рецептуру. Если с уксусом переборщить, то он действительно может испортить борщ.

Как не испортить борщ уксусом

В борщ можно добавлять столовый шестипроцентный или трехпроцентный уксус. Его количество напрямую зависит от объема кастрюли: на 1 литр воды – 1 неполная столовая ложка шестипроцентного уксуса. Его можно добавлять на сковородку к поджарке.

Чтобы смягчить кислый вкус от уксуса, нужно обязательно добавить в ваше блюдо сахар. На каждую столовую ложку уксуса стоит добавлять 1 чайную ложку сахара. Если вы любите кислый борщ, то количество сахара можно уменьшить.

Чем можно заменить уксус

Если у вас дома нет уксуса или вы не хотите его использовать, то можно добавить в борщ лимонную кислоту или консервированные помидоры / томатную пасту.

Если у вас есть лимонный сок, то его стоит добавлять также, как и уксус: на 1 литр борща – 1 столовую ложку лимонного сока. Если у вас лимонная кислота в виде порошка, то вам её понадобится совсем немного. Всего 0,5 чайной ложки будет достаточно на целую большую кастрюлю.

Если вы используете томатную пасту, то стоит обратить внимание на то, что она и так может иметь в составе уксус, в связи с чем будет давать кислоту. В таком случае лучше не добавлять уксус вовсе или добавить уже по вкусу после добавления томатной пасты.

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