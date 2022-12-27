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Вкуснейшее блюдо, но быстро портится: как долго можно хранить холодец без вреда для здоровья

27 декабря 2022, 05:40
Хозяйки рассказали свои секреты, которыми они увеличивают срок хранения холодца.
холодец
Сколько можно хранить холодец / фото ua.depositphotos.com

Во время новогодних и рождественских праздников хозяйки вспоминают о всех самых вкусных рецептах, чтобы накрыть замечательный и универсальный стол. Холодец является одним из таких блюд.

У каждой хозяйки свой рецепт холодца, который она пытается усовершенствовать с каждым разом, чтобы блюдо получалось идеальным.

Но задумывались ли вы, сколько на самом деле можно хранить холодец и когда его лучше выбросить, чтобы не навредить своему организму? Главред собрал всю необходимую для этого информацию, которая может помочь избежать употребления испорченного блюда.

Как долго хранится холодец

Средний срок безопасного хранения холодца в холодильнике составляет 4-5 дней. Если же ваше блюдо получилось достаточно жирным, то этот период может продлиться до 7 дней.

Если вы добавили в холодец морковь или петрушку, то лучше не есть его позднее 3-4 дней после приготовления. Все потому, что любой продукт, который не был термически обработан, уменьшает сроки хранения блюда.

Но вот если вы добавляли в холодец измельченный сырой хрен, то срок хранения блюда увеличится на 1-2 дня. Главное накрыть блюдо фольгой или пищевой пленкой.

Понятное дело, что есть случаи, когда человек просто забыл, сколько именно в холодильнике стоит холодец. В такой ситуации можно просто обратить внимание на запах и внешний вид блюда. Если вы заметили, что у холодца начала отходить вода, то это значит, что блюдо уже начало портиться. Можно оставить холодец на какое-то время в теплой комнате. Если от него чувствуется неприятный запах, то его можно смело выбрасывать.

Что можно сделать с холодцом, пока он не испортился

Если у вас остался холодец и вы боитесь, что он может испортиться, то отличным вариантом станет его заморозка. Если у вас есть возможность воспользоваться быстрой заморозкой, то это может добиться равномерного охлаждения блюда. В таком состоянии холодец смело можно хранить 1-2 месяца.

Стоит отметить, что это блюдо является отличной заготовкой для супа или борща. Если вы хотите воспользоваться именно таким вариантом, то лучше добавить к нему воды и перекипятить.

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